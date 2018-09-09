(Görüntülü) Çocuğunuza hastalandığında antibiyotik yerine ıhlamur içirin

Gül KABA- Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) - KIŞ aylarının gelmesi ve okulların açılmasıyla daha çok kapalı ortamda vakit geçirecek olan çocukların vücut direncinin düşüp, hastalanma riskinin artacağına dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Seçil Sözen Çakır, \"Bu aylarda soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonları sık görülüyor fakat tedavisinde antibiyotik önermiyoruz. Onun yerine bol sıvı tüketilmesi, ateş düşürücü ilaçların kulanılması ve bitki çaylarının içirilmesini tavsiye ediyoruz\" dedi.





Antibiyotiklerin çocukların bağırsak florasını etkilediğini ve bağışıklık sistemini bozduğunu söyleyen Memorial Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Seçil Sözen Çakır, \"Geri dönüşümsüz olarak florayı bozuyor. Çocuk bir tane antibiyotik içtiğinde florası bozuluyor ve bağışıklık sistemini bozmuş oluyorsunuz. Ateş düşürücü kullanılması, bol sıvı içirilmesi, burun kanallarının açılması, anne sütünün verilme sıklığının artırılması, bitki çaylarının verilmesi örneğin ıhlamur gibi faktörler hastalıkların iyileşmesini sağlayacaktır\" diye konuştu.





Anne ve babalar için çocuklarının okula başlama süreci hem heyecanlı hem de stresli bir dönem. Okula yeni başlayan çocukların sağlıklı bir yaşam sürdürmesi, okul derslerindeki başarısı ve ailelerin fark edemeyeceği hastalıkların ortaya çıkması için okul öncesi sağlık kontrolleri büyük önem taşıyor.





Memorial Bahçelievler Hastanesi \'Kahramanlar Okula Hazır\' semineri düzenlendi. Uzmanlar seminerde ebeveynlerin çocukların sağlıklı bir okul hayatı geçirmesi için dikkat etmesi gerekenleri anlattı ve merak edilen soruları yanıtladı. Ayrıca etkinliğe katılan çocuklara genel sağlık taraması yapıldı.





\"KAPALI ORTAMLAR HASTALIK RİSKİNİ ARTIRIYOR\"





Kapalı ortamların hastalık riskini artırdığını belirten Dr. Çakır, \"Kışın gelmesiyle okullar açılıyor ve çocuklar daha çok kapalı alanlarda vakit geçiriyorlar. Havanın soğuması çocukların vücut direncini düşürüyor. Solunum yollarındaki damalar kasılıyor ve çocuklar sık sık üst solunum yolu enfeksiyonu olabiliyorlar. Kapalı ortamlarda bulunmaları da hastalık riskini artırıyor\" ifadelerini kullandı.





KIŞ HASTALIKLARININ YÜZDE 90\'I VİRÜSLERDEN KAYNAKLANIYOR





\"Çocuklarda kış aylarında en sık rastlanan hastalık soğuk algınlığı\" diyen Dr. Çakır, \"Hafif burun akıntısı ve nezleyle başlıyor. Ateş 38 derecede oluyor fazla yükselmiyor, çocuğun genel durumunda büyük bir bozulma olmuyor. Solunum yolu enfeksiyonlarının yüzde 90\'ı virüslere bağlı gelişiyor, antibiyotik gerektirmiyor. Ateş düşürücü ilaçlarla müdahale edebiliriz. Çocuklarda ikinci en sık görülen hastalık Farenjit\'de yine yüzde 90 virüslerden kaynaklanıyor, antibiyotik gerektirmiyor\" dedi.





\"ÇOCUKLARDA ANTİBİYOTİK KULLANILMASINI ÖNERMİYORUZ\"





Çocuklarda antibiyotik kullanılmasını önermediklerini vurgulayan Dr. Çakır, \"Türkiye\'de gereksiz antibiyotik kullanılmasından dolayı birçok antibiyotiğe direnç kazanıldı. Yani bu antibiyotikleri biz kaybediyoruz. Gerçekten ihtiyaç olduğunda direnç geliştirildiği ve gereksiz kullanıldığı için etkili olmuyor. Ateş düşürücü ilaç, vücut ısısını düşürmek için üzerindeki kıyafetlerin azaltılması, burnunun açılması çocukları iyileştirecektir\" diye konuştu.





\"ANTİBİYOKTİK ÇOCUĞUN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ BOZUYOR\"





Antibiyotiklerin çocukların bağırsak florasını etkilediğin ve geri dönüşümsüz olarak florayı bozduğunu söyleyen Dr. Çakır, şöyle konuştu:





\"Bağırsak florası ikinci beyin olarak kabul ediliyor. Bütün bağışıklık sistemini kontrol eden mekanizma aslında bağırsaklarımızda bulunan bakterilerdir. Çocuk bir tane antibiyotik içtiğinde florası bozuluyor ve bağışıklık sistemini bozmuş oluyorsunuz. Çocukluk dönemlerinde gelişen antibiyotik dirençleri var daha sonra gerçekten ihtiyacı olduğundan antibiyotik çocuğa verildiğinde iyileştirmiyor. Ateş düşürücü kullanılması, bol sıvı içirilmesi, burun kanallarının açılması, anne sütünün verilme sıklığının artırılması, bitki çaylarının verilmesi örneğin ıhlamur gibi faktörler hastalıkların iyileşmesini sağlayacaktır.\"





\"EL YIKAMA ALIŞKANLIĞI ÇOK ÖNEMLİ\"





Çocuğu hastalıklardan korumanın en önemli yolunun eğitim olduğunu vurgulayan Dr. Çakır, \"Çocuk aileden gördüğünü yapar. Çocuğa ellerinin yıkanması gerektiğini öğretmek gerekiyor. Çocuk nasıl hapşıracağını, öksüreceğini bilmelidir. Bu da aileden gelen eğitimle olur. Etrafa damlacık enfeksiyonu yaymamak için eliyle değil dirsek içiyle ağzını kapatmalıdır\" dedi.





\"AŞI ÇOCUĞU ENFEKSİYONLARDAN KORUYOR\"





Aşı yapılmasının önemine değinen Dr. Çakır, \"Okul çağındaki çocuklar, sütünü, etini alması dışında A,C ve E vitaminlerinden yoğun bir şekilde beslenmesini öneriyoruz. Çocukları enfeksiyondan koruyan diğer önemli faktör aşıların düzgün yapılmasıdır. Özellikle zatürree aşısı son derece önemlidir. Astımı, diyabeti, kronik böbrek hastalığı olan çocuklara da grip aşısının yapılması gerekiyor. Ayrıca, çocuğu kışın giydirirken kalın tek kat giydirmektense ortam ısısına göre ince birkaç kat giydirip ortam ısısı iyiyse onların azaltılması da enfeksiyonlardan korur\" diye konuştu.





\"HASTA ÇOCUĞU OKULA GÖNDERMEYİN\"





Ailelere hasta çocuklarını okula görmemeleri tavsiyesinde bulunan Dr. Çakır, \"Eğer ateşi varsa ve öksürüyorsa kapalı ve sıcak ortamda, aynı sınıfta, öksüren, aksıran çocuklar bir arada olduğu için enfeksiyon hızlıca yayılıyor. Çocukları iki, üç gün evde tutmak hem iyileşmesini kolaylaştırıp hem de enfeksiyonun yayılmasını engellemek adına son derece önemlidir\" ifadelerini kullandı.







