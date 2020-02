(Görüntülü) Çobanlıktan heykeltraşlığa uzanan hayat

Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI (Hatay),(DHA) Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde 10 yaşında başladığı çobanlık yaptığı dönemde mera alanlarında bulduğu heykelcik parçalarından esinlenerek, heykelciliğe başlayan 59 yaşındaki Mithat Yalman hobi olarak geliştirdiği heykel sanatı ile birbirinden güzel eserler ortaya çıkarttı. Kamu kurumunda mevsimlik işçi olarak çalışan Mithat Yalman, Reyhanlı ilçesinde 10 yaşlarında çobanlığa başladı. Koyun ve keçileri meralarda otlatırken çamurdan yapılı heykelcik parçaları buldu. Onlarla oynarken hayal gücünü de kullanarak çamurdan küçük heykelcikler, ilerleyen yıllarda ise inşaat taşları ile tarihi heykeller, kilise ve cami maketi yapmaya başladı. Hitit dönemine ait başında yılan bulunan Heraklius\'un heykeli, Roma ve Yunan dönemine ait kral heykeli yaparak çalışmalarına yenilerini ekleyen Yalman, Antakya\'daki St Pierre Kilisesi ve Habib-i Neccar Camisinin maketini yaptığını anlattı. Yalman, \"Tarihi öneme sahip olan iki yapıtın maketini yapmaya karar verdim. Bunu için de gerekli incelememi yaptım. Bina taşları kullanarak her iki yapıtın maketini hazırladım. Heykel ve tarihi eserleri yapmak benim oyuncağım oldu. Adeta çocuk gibi esinlendiğim her türlü eserin heykelini yaparak hayatıma renk katıyorum. Boş zamanlarımı en iyi şekilde değerlendirme imkânım oluyor. Yaptığım işi çok seviyorum ve devam ettireceğim\" dedi. Yalman\'ın eserleri arasında, Hitit ve Roma dönemine ait tarihi değere sahip insan veya hayvan heykelleri, daha sonra anahtarlıklar bulunan çalışmalarında bazen kiremit, bazen çamur ve bazen de inşaat ve temel taşları kullandığını belirterek, \"10 yaşında çobanlık yaparken başladığım heykelciliğe hala devam ediyorum. Gerek çamurdan, gerekse inşaat taşlarını oyarak heykeller yaptım. Bazen gördüğüm ilgimi çeken eserleri, bazen de tamamı kendi hayal gücümle işimi biraz daha ilerlettim. Evimin bir köşesinde kurduğum atölyemde boş zamanlarımı değerlendiriyorum. İlerleyen yaşıma rağmen işimi severek ve büyük bir zevkle yapıyorum. Eserlerimi Hatay Günleri\'nde sergilemeyi de ihmal etmiyorum\"diye konuştu. ŞEFTALİ ÇEKİRDEĞİ ,CEVİZ KABUĞUNDAN ANAHTARLIK Yaptığı çalışmalar arasında çam kozasından meyve sepeti, şeftali çekirdeği ve ceviz kabuğundan kaplumbağa gibi anahtarlık yaptığını anlatan Yalman, \"Çam ağaçlarından dökülen kozaları toplayıp sepet yaptım. Yediğim şeftali çekirdeğinden ve ceviz kabuğundan ise anahtarlık, keklik yaparak her defasında farklı eserler ortaya çıkardım\" dedi.