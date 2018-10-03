(Görüntülü) Çobanlar, koyunlarını şehir merkezinde gezdirdi

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, Tepebaşı Belediyesi\'nce düzenlenen \'3\'üncü Küçükbaş Çoban Festivali\'nin tanıtımı için merkezde yürüyüş yapıldı. Etkinliğe katılan çobanlar, kamyonla getirdikleri koyunlarını şehir merkezinde gezdirdi.



Muttalip Mahallesi\'ndeki Büyükşehir Belediyesi\'ne ait hayvan pazarında, 7 Ekim Pazar günü, bu yıl 3\'üncüsü düzenlenecek \'Küçükbaş Çoban Festivali\' için tanıtım yürüyüşü yapıldı. Tepebaşı Belediyesi\'nin festivali öncesi düzenlenen etkinliğe çobanlar da hayvanlarıyla katıldı. Kamyonla 90 koyun getiren çobanlar, hayvanları araçtan indirip, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi\'nden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki İsmet İnönü Caddesi\'ne tramvay yolundan götürdü. Çobanlar, koyunların kaçmaması için zaman zaman zor anlar yaşadı.



\'YÜRÜYÜŞ TÜRKİYE\'DE İLK\'



Festival yürüyüşüne katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, hayvanlarla yürüyüşün Türkiye\'de ilk kez yapıldığını belirterek, \"Şehir içinde farkındalık yaratmak için hayvanlarla yürüyüş yapıyoruz. Bu hem Eskişehir\'de hem de Türkiye\'de ilk defa oluyor. Ankara\'da yapılmak istenmiş ama olmamış. Türkiye\'den festivale çok fazla talep var. Bizim yetenekli çobanlarımız, koyunları şehrin bütün gürültüsüne rağmen bir noktadan bir noktaya getirebildiler. Biz çobanların artık farklı bir noktaya gelmesini istiyoruz. Çoban olmazsa koyun olmaz, koyun olmazsa vatandaşı etle besleyemeyiz. Bunlar birbirine bağlı zincir gibidir. Çobanlar artık horlanmaktan, küçük görülmekten hoşlanmıyorlar. Onlar da artık bir kimliğe kavuşmak istiyorlar. Bu da en doğal hakları. Çok büyük emekleri var. Çoban kız istediğinde verilmiyor. Onlar artık kişisel haklarını istiyorlar. Bu etkinliklerle o farkındalığı yaratmak istiyoruz\" diye konuştu.



\'ÇOBANLIK KÖTÜ MESLEK DEĞİL\'



Yürüyüşe katılanlardan Makbule Demir (77) ise 23 yıl çobanlık yaptığını belirterek, \"Çobanlık yaparak, çocuklarımı, torunlarımı büyüttüm. Torunlarımla birlikte de koyun güttüm. Çobanlık kötü bir meslek değil. Gençler bıkar, usanır; ama yaşlılara, emeklilere tavsiye ediyorum\" dedi.