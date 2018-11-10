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(Görüntülü) Çobanbey sınır kapısı geçişlere açıldı

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) KİLİS'in, Elbeyli ilçesinde teknik problemler nedeniyle bir süredir kapalı olan Çobanbey Sınır Kapısı geçişlere açıldı

10 Kasım 2018 19:34

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) KİLİS\'in, Elbeyli ilçesinde teknik problemler nedeniyle bir süredir kapalı olan Çobanbey Sınır Kapısı geçişlere açıldı. Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı teknik problemler nedeniyle 5 Kasım\'da GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından ticari geçişlere kapatılmıştı. Kapıdaki problemlerin çözülmesiyle kapı bugün sabah saatlerinde yeniden açıldı. TIR sürücüleri, Suriye?nin El Bab ile Çobanbey ilçelerine taşıdıkları yükler ile birlikte yeniden Suriye?ye geçmeye başladı. Kapının açılmasından memnun olduklarını söyleyen sürücüler yetkililere teşekkür etti.

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