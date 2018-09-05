(Görüntülü) CNR Food İstanbul kapılarını açtı

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) işbirliğiyle CNR Fuarcılık tarafından düzenlenen CNR Food İstanbul Fuarı başladı. Fuar 86 ülkeden 65 bin yerli ve yabancı alıcıyı bin 600\'den fazla markayla bir araya getiriyor. \'Üç Sektör Tek Platform\' sloganı ile düzenlenen CNR Food İstanbul, Gıda ve İçecek Ürünleri, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Market Ekipmanları Fuarı ile birlikte, EDT Ev Dışı Tüketim Ürünleri ve Tedarikçileri Buluşması ve CNR Ambalaj İstanbul, Gıda İşleme Sistemleri, Paketleme ve Ambalaj çözümleri özel bölümü de sektör temsilcilerinin ziyaretine açıldı. Fuarda ABD, Rusya, Brezilya, Meksika, Peru, Güney Kore, Malezya\'nın da aralarında bulunduğu toplam 86 ülkeden 65 bin yerli ve yabancı alıcı, bin 600\'den fazla markayla bir araya geliyor. \"FUARLAR GLOBAL PAZARLARDIR\" Fuarı çok önemsediklerini söyleyen Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Beykaya,\"Fuarlar hangi sektörde olursa olsun yeni gelişmelerin sergilendiği global pazarlardır. Ben o yüzden fuarları son derece önemsiyorum. Yeni çalışmaların, inovatif faaliyetlerin yansıması son derece önemlidir. Firmaların geleceği, stratejik hamleler yürütmesi ve yeni pazarlar bulması fuarlara ihtiyaç var. Son yıllarda ülkemizde fuarcılık son derece gelişti. Bu fuarlara katılım da arttı\" dedi. \"SEKTÖR OLARAK BU FUARI ÇOK ÖNEMSİYORUZ\" TGDF Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Taranoğlu ise, \"Biz gıdacılar olarak bu fuarı çok önemsiyoruz. Böyle fuarları muhteşem bir buluşma noktası olarak görüyoruz. Buradan gelişme, inovasyon, yeni fikirler, yeni buluşmalar ve pazarlar beklentisi içerisindeyiz\" diye konuştu. \"FUAR EŞSİZ FIRSATLAR SUNUYOR\" Fuarın açılış konuşmasını yapan CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel de, \"CNR Food İstanbul\'u dünyanın en büyük gıda fuarı haline getirmek için hayata geçiriyoruz. 86 ülkeden 65 bin yerli ve yabancı alıcı, bin 600\'den fazla markanın bir araya geldiği fuar sektörler için eşsiz ticari fırsatlar sunuyor. Fuarda 6 pavilyon 13 bireysel katılımla toplam 19 farklı ülke yer alıyor\" ifadelerini kullandı. 8 Eylül tarihine kadar açık olacak olan fuar CNR EXPO Yeşilköy\'de ziyaretçilerini bekliyor.