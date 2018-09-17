(Görüntülü) Cizre'de 13 yaşındaki Muhammed, Dicle Nehri'nde boğuldu

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ın Cizre ilçesinde, serinlemek için girdiği Dicle Nehri\'nde akıntıya kapılarak kaybolan Muhammed Karakoyan (13), dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Muhammed, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cizre\'nin Nur Mahallesi\'ndeki tank taburu mevkisinde serinlemek için Dicle Nehri\'ne giren Muhammed Karakoyun, akıntıya kapıldı. Çocuğun nehirde gözden kaybolduğunu gören tank taburunda görevli bir asker, durumu üstlerine bildirdi. Olay yerine gelen askerler Muhammed\'e ulaşmaya çalıştı ancak sonuç alınamadı. Bölgeye, arama kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekibinden 1 kişi ve 4 gönüllü dalgıç, akıntıda kaybolan Muhammed Karakoyun\'u kurtarmak için çalışmalara başladı. Olayı duyan çocuğun yakınları ve mahalle sakinleri nehir kıyısına akın etti. Adı öğrenilemeyen anne, kıyıda oğlu Muhammed\'in elbiselerini görünce sinir krizi geçirdi. Acılı anneyi, ilçe jandarma komutanı teselli etmeye çalıştı. Dalgıçların yaptığı çalışma sonucu Muhammed Karakoyun\'a ulaşıldı. Sudan çıkarılan Muhammed, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Muhammed Karakoyun, doktorların bütün çabasına rağmen kurtarılamadı.