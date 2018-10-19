(Görüntülü) Çıntar mantarına fiyatına rağmen yoğun ilgi

Ali GÜNDOĞAN MARMARİS (Muğla), (DHA) MUĞLA il merkeziyle ilçelerinde sonbahar mevsimi yağmurlarıyla ortaya çıkan çıntar mantarı, pazar tezgahlarında yerini aldı. Büyüklüğüne göre kilosu 20 ila 40 liradan satılan çıntara, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Muğla\'nın Marmaris, Köyceğiz, Datça, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmezi, doğada kendiliğinden yetişen çıntar mantarı, kırsal mahallelerde yaşayan birçok kişinin geçim kaynağı oldu. Sonbahar mevsiminin ilk yağmurlarının ardından çam ağaçlarının dibinde ortaya çıkan çıntar, tezgahlarda yerini aldı. Sık çam ağaçlarıyla kaplı yüksek dağlık alanlarda zor bulunan çıntar, pazar tezgahlarında kilosu 20 ile 40 lira arasında fiyatla satılmaya başlandı. Çıntarın çıktığını duyan meraklıları, yüksek bulunan fiyata rağmen ürüne rağbet gösteriyor. TOPLANMASI ZAHMETLİ Pazar esnafı Mehmet Aslan, Çıntar doğal bir gıdadır. Bunun ekmesi, gübresi ve bakımı yok. Yüksek dağ eteklerindeki çam ağaçları diplerinde olur. Yağmur sonrası çıkar. Vitaminlidir. Özel müşterileri vardır dedi. Bir diğer satıcı Fatma Çalın, Şu anda dağlık alanlarda fazla çıntar yok. Zor şartlarda bir günü alan aramalar sonucu bulunduğu için pahalı dedi. Pazarcılardan Ayşen Akın ise, Çıntar, kasım ayının ilk haftası yağmur sonrası çıkardı. Bu yıl yağmurların erken yağmasıyla görülmeye başlandı. Çok zahmet ve emek isteyen toplama aşaması var. Bu nedenle tezgahlarımızda pahalı. Büyüklüğüne göre kilosunu 20 ile 40 lira arasında satışa çıkardık. Muğla\'nın özellikle kırsal mahallelerinde oturanlar bu mantarı sofraların eti olarak bilir. Et tadı veren çok güzel lezzeti vardır dedi. Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, Yüksek dağlardaki kızılçam ormanlarının dibinde yağmurlardan sonra mantar gibi bitiveren el ayası şeklinde şemsiye gibi geniş olup kızıla çalan turuncumsu renkte bir mantar türüdür. Ormanlık alanlarda özellikle çam ağaçlarının dökülen yaprakların altında doğal olarak kendiliğinden çıkar. Bu güzel ve tatlı mantarı toplaması yemesinden çok daha güzel olur. Bu mantar türü kesinlikle zehirli olmayıp, çok lezzetlidir. Üç şekilde yemek olarak hazırlanabilir. Mangalda, fırında ve kavurma en bilindik şeklidir. Sonbaharın ilk yağmurlarıyla birlikte havanın güneşli olduğu ve ılıman döneminde çıkar dedi.