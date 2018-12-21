(Görüntülü) Çinliler yöresel müziklerinden örnekler sundu

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, \'Kültürler Buluşması\' adı altında düzenlenen Yeni Yıl Festivali kapsamında, Marmaris\'in kardeş şehri Çin\'in Jinan\'dan gelen China Jinan Lyu grubu, bir konser verdi. Çinli sanatçılar, yöresel kıyafetleri ile çıktıkları sahnede yaptıkları müzikle ve tiyatro gösterisi ile festivale katılanları coşturdu.

Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip \'Ayaz Ata\' ile Hristiyan dünyasının Noel kutlamalarının simgesi \'Noel Baba\' figürünü bir araya getiren \'kültürler buluşması\' kapsamında düzenlenen Marmaris Yeni Yıl Festivali\'nde Çin\'in Jinan şehrinden gelen \'China Jinan Lyu\' adlı sanatçı grubu konser verdi ve mini tiyatro gösterisi sundu. 19 Mayıs Gençlik Meydanı\'nda düzenlenen etkinlikte Çinli sanatçılar yöresel kıyafetleriyle sahne aldı. Ülkelerine özgü müzik aletleriyle 20 dakikalık bir müzik ziyafeti sunan Çinli grup, ardından Marmaris ile Jinan\'nın kardeş şehir olması nedeniyle iki kentin aşkını konu alan mini tiyatro gösterisini sahneledi. Etkinliğin ardından Çinli sanatçılar, Marmarisliler ile fotoğraf çektirip, müzik aletleri hakkında bilgi verdi.

Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, \"Bir ay süreyle devam edecek olan kültürler buluşması temalı Yeni Yıl Festivali kapsamında Çin, Ukrayna, Tataristan, Rus, Alman, İngiliz, Kıbrıs, Hollanda, Yunanistan, İsveç ve İskoç ülkelerinden gelen dans grupları ile sanatçılar kent meydanında konser verecek. Ayrıca Aydın Büyükşehir ve İzmir\'in Karşıyaka Belediyesi bando takımının da konserleri olacak\" dedi.