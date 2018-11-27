(Görüntülü) 'Çingene Kızı' mozaiğinin kayıp parçaları Türkiye'ye getirildi (4)(Eserlerin Fotoğrafları)

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA Zeugma Antik Kenti\'nden yurt dışına kaçırılan \'Çingene Kızı\' mozaiğinin kayıp parçaları, yıllar sonra ABD\'nin Şikago kentinden İstanbul\'a getirildi. ABD\'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesinde sergilenen \"Çingene Kızı\" mozaiğinin 12 adet parçasını taşıyan, THY\'nin Şikago-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağı saat 17.30 sıralarında Atatürk Havalimanı\'na indi. THY\'nin İstanbul Gaziantep uçağına aktarılarak ait olduğu Zeugma Mozaik Müzesi\'nde sergilenmek üzere Gaziantep\'e gönderilecek YILLAR SONRA AİT OLDUĞU YERDE 1960\'lı yıllarda kaçak kazılar sırasında parçalanan ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan Çingene Kızı mozaiğinin 12 kayıp parçasının ise yıllar sonra ABD\'nin Bowling Green State Üniversitesinde dekorasyon amaçlı sergilendiği tespit edilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın girişimiyle \'Çingene Kızı\' mozaiğinin kayıp 12 parçası\'nın Türkiye\'ye getirilmesi için bakanlık ile Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında 6 ay önce protokol imzalanmıştı.