(Görüntülü) Çin'de otobüs kaçıran bıçaklı saldırgan, yayaların arasına daldı: 5 ölü

Çin, (DHA) – Çin\'in Fujian eyaletine bağlı Longyan şehrinde meydana gelen olayda bir kişi otobüs kaçırarak kalabalığın arasında daldı, olayda 5 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı.Yerel medya bıçaklı saldırganın kaçırdığı otobüs ile kalabalığın arasına daldığını, olayda biri polis, 5 kişinin hayatını kaybettiği; 21 kişinin de yaralandını duyurdu. Polisin yaptığı açıklamaya göre, şüpheli gözaltına alındı ve olayın arkasındaki neden araştırılıyor. Bıçaklı saldırganın polis tarafından yakalanması amatör kameralarca kaydedildi.