(Görüntülü) Cinayetten aranan 2 kişi, 11 yıl sonra yakalandı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'ın Erciş ilçesinde 11 yıl önce Aziz Gökçek\'in öldüğü, oğlu Seyithan Gökçek\'in de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin aranan 2 kişi, polis ve jandarmanın düzenlediği ortak operasyonla yakalandı. Olay, 1 Aralık 2007 tarihinde Van- Erciş karayolu üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Araçla gelen Kudrettin Şimşat, Siyahmet Şimşat ve Salih Tezel, iş yerinin önünde duran Aziz Gökçek ile oğlu Seyithan Gökçek\'e silahlarla ateş açtı. Aziz Gökçek olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Seyithan Gökçek ise yaralandı. Siyahmet Şimşat, olayda kullanılan 2 tabanca ile birlikte teslim oldu, diğer 2 şüpheli ise yakalanamadı. Van Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün jandarma ekipleriyle birlikte Kudrettin Şimşat ve Salih Tezel\'in bulanabileceği adreslere operasyon düzenledi. Baskınlarda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şimşat ve Tezel, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.