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(Görüntülü) Cinayet şüphelisinin evini ateşe verip, müdahaleye giden itfaiye ekibine saldırdılar (3)

CENAZE KÖYDE TOPRAĞA VERİLDİ Osman Koyurga'nın cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından cenaze aracı ile Kızılova köyüne götürüldü

20 Ağustos 2018 22:36

CENAZE KÖYDE TOPRAĞA VERİLDİ

Osman Koyurga\'nın cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde yapılan otopsinin ardından cenaze aracı ile Kızılova köyüne götürüldü. Koyurga\'nın yakınları ve köylüler cenazeyi büyük bir üzüntü ve gözyaşları ile karşıladı. Köy alanında kılınan cenaze namazına yüzlerce kişi katıldı. Cenaze daha sonra yaklaşık 1 kilometre mesafede köy dışında bulunan mezarlık alanına kadar omuzlarda taşınarak burada toprağa verildi. 

ARAÇLARA SALDIRI GİRİŞİMİ

Bu arada olay sonrası Koyurga\'nın yakınlarının zarar verdiği cinayet şüphelisinin evinin önündeki araçlar çekiciler yardımı ile götürüldü. Araçların Kızılova köyünden geçişi sırasında Koyurga\'nın bazı yakınları taşlı saldırıda bulunmak istedi. Diğerlerinin müdahalesi ile girişim engellendi. Köydeki gerginlik sürerken, jandarma ekipleri bekleyişini sürdürüyor.

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