(Görüntülü) Çınar ağacının yapraklarını kitaplarla donattı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ\'da, Fırat Üniversitesi (FÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü\'nde öğretim görevlisi Rüçhan Keçeci, öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek amacıyla fakültenin girişine atık endüstriyel materyallerle 6 metre yüksekliğindeki ağaçlar ile dallarına insan figürlü heykeller ve kitaplar yaptı. FÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü\'nde öğretim görevlisi Rüçhan Keçeci, öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek amacıyla \'Eğitim Çınarı Kitaplığı\' projesini başlattı. Keçeci, atık endüstriyel materyaller kullanıp, 5- 6 ton ağırlığında, 12 metre çapında ve 6 metre yüksekliğinde çınar ağacı yaptı. Fakültenin girişine yapılan \'Eğitim Çınarı Kitaplığı\'na yine hurda demirlerden insan figürlü heykeller ile kitaplar yerleştirildi. Öğrencilerin oturup, kitap okuması için çevresine banklar konulan \'Eğitim Çınarı Kitaplığı\', kısa sürede ilgi gördü. Öğrencilerin uğrak yeri olan kitaplık, açık havada kitap okuma keyfi yaşatıyor. Kitap okuma konusunda farkındalığı artırmak için bu çalışmayı yaptığını dile getiren Rüçhan Keçeci, \"Yaptığım ağacın çapı 12 metre, yüksekliği ise 6 metredir. Ağacımız bir çınar ağacıdır. Bizim çınar ağacımızda meyveler kitaplardır. Ağacımızın üzerinde 47 kitap bulunuyor. Artık günlük yaşamda \'çöp\' diye nitelendirdiğimiz her türlü kaynak tutan araç parçalarını ve metalleri bu çınarımızda kullandım. Yaklaşık ağırlığı 6- 7 ton civarındadır. Bu şekilde atıkları değerlendirdim, çöpe gitmemiş oldular\" dedi.