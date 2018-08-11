T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Çilimli'de kayıp yaşlı adam aranıyor

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde, camide sabah namazı kılmak için evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan İbrahim Yüksel'in (85), bulunması için çalışma başlatıldı

11 Ağustos 2018 19:59

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'nin Çilimli ilçesinde, camide sabah namazı kılmak için evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan İbrahim Yüksel\'in (85), bulunması için çalışma başlatıldı. Çilimli ilçesine bağlı Söğütlü köyünde oturan İbrahim Yüksel, dün sabah namazı kılmak için camiye gitmek üzere evden çıktı. İbrahim Yüksel eve dönmeyince, yakınları jandarmaya haber verdi. Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, arama dernekleri DAKE ile UKSAR yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı. Jandarmanın kadavra köpeği \'Gündüz\'ün de kullanıldığı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZDÜZCE DHA DÜZCEYükselSöğütlüJandarma Komutanlığı AFADDAKEUKSARJandarmanın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24