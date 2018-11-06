(Görüntülü) Cihat Arslan: "Tarihi bir maç bizi bekliyor"

\"İçerideki oyuncularla sorunu çözmeye çalışacağız\" Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, (DHA) UEFA Avrupa Ligi J Grubu\'nda 8 Kasım Perşembe akşamı konuk edeceği Sevilla\'ya hazırlanan Akhisarspor\'da teknik direktör Cihat Arslan, tarihi bir maçın kendilerini beklediğini söyledi. Mustafa Yumlu\'nun sezonu kapattığı, Dany\'nin ise en az 3 ay forma giyemeyeceği yeşil-siyahlılarda Serginho ve Regattin\'in de sakatlıkları sürerken Cihat Arslan, eksiklere rağmen ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Çok önemli bir rakibe karşı tarihi maç oynayacaklarını dile getiren Arslan, \"İlk maçta kötü bir mağlubiyet aldık. Buradaki amacımız öncelikle iyi bir oyun, iyi bir skor elde edebilmek. Yani UEFA\'da puan almadığımız için iyi oyunu puana dökmek istiyoruz. Bu inançla çalışıyoruz\" şeklinde konuştu. Sevilla\'nın 3 kez arka arkaya olmak üzere toplamda 5 kez bu kupayı kazandığını belirten Arslan, \"Onlara hakkını teslim etmek lazım ama biz de Akhisarspor olarak Türkiye\'yi temsil etmenin gururu ve onuru varken bunu skora da yansıtmak istiyoruz. İyi oyunun artık puanlara da dönüşmesi gerektiğini düşünüyorum. Sakatlarımız var, özellikle defans hattında talihsiz birkaç sakatlığımız oldu. Orada problemlerimiz devam ediyor. Onların artık telafisi yok, bunu kendi içimizden çözmeye çalışıyoruz. Bazı oyuncular kendi mevkisi olamasa da bazı mevkilerde oynamak zorunda kalacak. Bu da bizim zorluklarımız. Şu anda stoperlerimiz muhtemelen sezonu kapattı\" dedi. \"İÇERİDEKİ OYUNCULARLA SORUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞACAĞIZ\" Önlerinde devreye kadar 6 lig, 3 Avrupa ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere 11 maçta ellerinde tek stoper kaldığını söyleyen Arslan, \"Altyapıdan ya da içerdeki oyuncularla sorunu çözmeye çalışacağız. Ancak içerideki oyuncularla çözerken de bu defa orta sahada zaafımız çıkıyor. Kendi aramızda bu süreci en az hasarlı, en iyi performansla aşmak için çalışma yapıyoruz. Sevilla maçında taraftarlarımızı tribüne bekliyoruz. Avrupa\'da onları yanımızda görmek istiyoruz. Önemli bir karşılaşma oynayacağız, bu mücadeleye şehrimiz ve kulübümüz için tarihi bir maç olarak bakıyoruz. İnşallah başarılı oluruz\" şeklinde konuştu.