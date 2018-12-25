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(Görüntülü) Çiftlikte 5 bin 200 şişe sahte şarap ele geçirildi

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de bir çiftliğe operasyon düzenleyen polis, 5 bin 200 şişe, sahte şarap ele geçirdi

25 Aralık 2018 14:32

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de bir çiftliğe operasyon düzenleyen polis, 5 bin 200 şişe, sahte şarap ele geçirdi.

Yılbaşı öncesi sahte içkiye yönelik operasyonlarını sıklaştıran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda Çiftlikköy Mahallesi’nde G.F.\'nin çiftliğine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 5 bin 200 şişe el yapımı sahte şarap ele geçiren polis, 150 adet boş şişe ve şişelemede kullanılan malzemelere de el koydu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
 

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