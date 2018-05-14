(Görüntülü) Çiftçiler 'Kara Toprak' türküsünü seslendirdi

ANKARA, (DHA) TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB), 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü için bu kez farklı bir etkinliğe imza attı, çiftçilerle müzik klibi çekti. TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, tarlasında, bağında, bahçesinde, ahırında, ağılında üreten, bu ülkeyi doyuran çiftçinin, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü için bu kez, ekmek teknesi toprağı gündeme taşıdığını ve Âşık Veysel Şatıroğlu\'nun Benim Sadık Yârim Kara Topraktırö eserini seslendirdiğini bildirdi. Toprağı, toprağın sahibi çiftçiden daha iyi anlatacak bir kesim olamayacağını belirten Bayraktar, şunları kaydetti ?Müzik evrensel bir dil. Bütün insanları birleştiriyor. Müzikle insanlar bir potada yoğruluyor. İnsanlar, duygularını, sevgilerini, düşüncelerini, hatta günlük hayatlarını bile müzikle anlatabiliyor. Yaşadığımız bu kadim topraklar, müzikte de dünyaya en güzel örnekleri sunmuş, sunuyor, gelecekte de sunacaktır. Büyük halk ozanımız Âşık Veysel Şatıroğlu da toprağı muhteşem anlatmış ve Benim Sadık Yârim Kara Topraktır\' eserini ortaya çıkarmıştır. Âşık Veysel\'in kendisi de örnek bir çiftçidir ve yöresinde meyveciliği başlatmıştır. Veysel, gören gözlerden çok daha iyi bir şekilde toprağı ve doğayı görmüş, onunla kaynaşmıştır. Bu büyük ozanımızın eserini seslendirmek de çiftçilerimize düşer dedik ve bu çalışmayı ortaya koyduk. Bayraktar, profesyonel bir ekibin klip için Edirne\'den Kars\'a, İzmir\'den Rize\'ye, Sakarya\'dan Şanlıurfa\'ya, Adana\'dan Sivas\'a, Konya\'ya gittiğini, toplam 80 saatte 7 bin kilometreye yakın yolu geride bıraktığını, 9 gün çekim yaptığını ve klibi ortaya çıkardığını belirtti. Klip, Yönetmen Sinan Demirkaya tarafından ülkenin farklı coğrafya ve bölgelerinde üretim yapan çiftçilerin emeğini yansıtmak için çekildi.