(Görüntülü) Çiftçiler Günü'nde çiftçilere özel hayat sigortası

İSTANBUL, (DHA)- BEREKET Emeklilik, çiftçilerin ihtiyaçlarına özel tasarlanan \'Çiftçi Hayat Arkadaşı\' ve \'Bereket Hayat Arkadaşı\' Hayat Sigortası ürünlerini 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü\'nde tanıttı. Sigortanın test aşamasından geçtiğini ifade eden Genel Müdür Mahmut Güngör, 700 civarında acente vasıtasıyla çiftçilerin bundan yararlanabileceklerini söyledi.





Bereket Emeklilik, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde, çiftçilerin ihtiyaçlarını göz önüne alarak ve onların hayatını kolaylaştırmak noktasından yola çıkarak ‘Çiftçi Hayat Arkadaşı’ Hayat Sigortası ürününü geliştirdi. Şirket, aynı zamanda bir diğer hayat sigortası ürünü ‘Bereket Hayat Arkadaşı’ Hayat Sigortası’nı da müşterilerinin hizmetine sundu. Katılım sigortacılığı kurallarına uygun olarak hazırlanan ürünler, ayrıca sağladıkları asistans hizmetleriyle de dikkat çekiyor.





\"NÜFUSUN YÜZDE 26\'SI TARIMDAN BESLENİYOR\"





Çiftçilerin tarımsal faaliyet yaşamında zaman zaman sorunlarla karşılaşabildiklerini anlatan Bereket Emeklilik Genel Müdürü Mahmut Güngör, \"Tarım, Türkiye için en stratejik sektörler arasında. Nüfusun yüzde 26\'sı tarımsal sektörden besleniyor. Böyle zor bir sektör ve koşullarda çalışan emektarların 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü\'nü kutluyorum. Biz de tarımsal üretim sürecinin önündeki aksamaların önüne geçmek, oradaki riskleri bertaraf etmek, iş kaybının önlenmesi ve bazı riskleri teminat altına almaya yönelik iki tane ürün çıkardık. Biri çiftçiler, ikincisi de diğer vatandaşlar için\" dedi.





Sigortanın akaryakıt indirimini de içerdiğini belirten Mahmut Güngör, \"Sadece çiftçi için değil, akaryakıt günümüzün en önemli gider kalemlerinden bir tanesi. Böyle olunca bizim ürünümüz akaryakıt indirimini de içerdi. Bunun yanında traktör bakım paketi var. Çiftçinin vefatı durumunda satın alınan poliçenin limitine kadar teminat altına alınıyor. Onların dışında hastalık durumunda çiftçi için riskin teminatı söz konusu\" diye konuştu. Sigortanın test aşamasından geçtiğini ifade eden Genel Müdür Mahmut Güngör, 700 civarında acente vasıtasıyla çiftçilerin bundan yararlanabileceklerini söyledi.





\"TÜM ÇİFTÇİLERE KAPIMIZ AÇIK\"





Çiftçilerin kredi çekerek tarımsal üretim sürecini devam ettirdiklerine dikkat çeken Genel Müdür Yardımcısı Somer Orhan ise \"Çiftçiler, ürünlerini ekip biçme ve hasat döneminde maalesef krediye ihtiyaçları oluyor. Bunu zamanında ve yerinde kullanır verimli ve bereketli bir hasat dönemi geçirirlerse kredi öderken rahat ediyorlar. Biz \'ben çiftçiyim, çiftçilikle uğraşıyorum, ahırımda hayvan besliyorum, 15-20 dönüm buğday ekiyorum\' diyen herkesi bekliyoruz. Elinde nasır, kafasında kasketi olan herkese kapımız açık, çiftçiler bizim için önemli\" ifadelerini kullandı.





\'Çiftçi Hayat Arkadaşı\' ve \'Bereket Hayat Arkadaşı\' Hayat Sigortasının sağladığı diğer avantajlar ise şöyle:





UZMAN DANIŞMANLARDAN CANLI DESTEK





Sigortalının vefatı durumunda aile bireylerine toplu ödeme yapan ‘Çiftçi Hayat Arkadaşı’ Hayat Sigortası, sigortalının ailesinin taksit, fatura, mutfak, eğitim ücretlerini karşılamanın yanı sıra çiftçilik giderlerini düşünerek farklı teminat paketleri sunuyor. Çiftçiler için özel olarak hazırlanan ürünün fark yarattığı bir diğer nokta ise sağladığı asistans hizmetleri. ‘Çiftçi Hayat Arkadaşı’ Hayat Sigortası, sigortalının, uzman ve konusunda lisanslı danışmanlar ile telefon üzerinden alabileceği Veteriner Desteği, Besicilik Teknikerliği Desteği ve Ziraat Mühendisliği Desteği hizmetlerini de kapsıyor. Bunun yanında, ürünle beraber sigortalıya sunulan Traktör Bakım Paketi ile sigortalılar, garanti süresi dolmuş traktörlere yapılacak yağ, yağ filtresi ve hava filtresi değişimi gibi işlemlerde yüzde 10’luk indirimden faydalanıyor.





ANLAŞMALI İSTASYONLARDAN AKARYAKIT İNDİRİMİ





\'Çiftçi Hayat Arkadaşı’ Hayat Sigortası yaptıranlar, anlaşmalı olan istasyonlardan indirimli akaryakıt alabiliyor. Bunun yanında, araç lastiğinin patlaması, araç aküsünün ya da yakıtının bitmesi sonucu aracın yolda kalması durumunda sigortalı yılda bir defaya mahsus olarak ücretsiz çekici hizmetinden yararlanabiliyor. Ürün ile beraber verilen Diş Paketi ise, anlaşmalı kurumlarda yılda bir defaya mahsus olmak üzere diş hekimi muayenesi, diş taşı temizliği, diş röntgen filmi hizmetlerinden ücretsiz faydalanılmasını sağlıyor.





‘BEREKET HAYAT ARKADAŞI’ HAYAT SİGORTASI





Bereket Emeklilik ’in sunduğu bir diğer ürün de ‘Bereket Hayat Arkadaşı’ Hayat Sigortası oldu. Sigortalının hem kendisini hem de ailesini beklenmedik risklere karşı güvence altına alan ürün, bordrolu ve özel sektör çalışanı sigortalının işsiz kalması durumunda maksimum 6 ay olmak üzere, işsizlik durumu sona erene kadar teminatta belirtilen tutar kadar işsizlik ödemesi sağlıyor. Sigortalının bu sürede iş bulması durumunda eğer yeni işte alınan maaş bir önceki işten yüzde 20 ya da daha düşükse, aylık maksimum 2 bin liraya kadar her yıl en fazla 6 ay olmak üzere maaş farkı ödemesi yapıyor.





Prim ödemelerinde vergi avantajı sunan ‘Bereket Hayat Arkadaşı’ Hayat Sigortası da çok sayıda asistans hizmetiyle beraber geliyor. Anlaşmalı sağlık kurumlarında indirim, diş paketi, diyetisyen ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yanında, anlaşmalı istasyonlarda akaryakıt indirimi, spor salonları ve otel konaklamalarında indirim bulunuyor. Sigortalının aracının yolda kalması durumunda çekici hizmeti, oto bakım indirimleri, vale, araç kiralama, taksi ve seyahat asistans hizmetleri de paket içinde bulunuyor.