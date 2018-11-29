(Görüntülü) 'Cİcişler tükürük ve kan örneği alınarak serbest bırakıldı

Çağatay KENARLI/İSTANBULİ,(DHA)-KAMUOYUNDA \'Cicişler\' olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarını belirlenmesi için tükürük ve kan örneği alındıktan sonra serbest bırakıldı.



İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ersoy kardeşleri saat 16.30 sıralarında Etiler\'de gözaltına alarak Vatan Caddesi\'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne getirdi.





KARDEŞİNİN UYUŞTURUCU KULLANIRKEN ÇEKİLEN FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞ



Esra Ersoy, bir sosyal medya sitesine \'Taşçı Ceyda\' yazarak kardeşinin iddiaya göre uyuşturucu madde kullanırken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü \'Sanal Devriye\' ekipleri tarafından kısa sürede kayıt altına alındı. Esra Ersoy\'un, paylaşımı kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından kaldırdığı öğrenildi.







KAN VE TÜKÜRÜK ÖRNEKLERİNDEN UYUŞTURUCU KULLANIMI İNCELENECEK



Vatan Caddesi\'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde, Esra Ersoy\'a \'uyuşturucuya özendirmek\' , Ceyda Ersoy\'a ise \'Uyuşturucu kullanmak\' suçundan işlem yapıldı. Ersoy kardeşler, incelenmek üzere kan ve tükürük örneği alınmak üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildiler. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ersoy kardeşler, savcının talimatıyla hastaneden serbest bırakıldı.





HESAP ÇALININCA PAYLAŞILDI İDDİASI



Kamuoyunda \'Cicişler\' olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler, emniyette verdiği ifadelerinde fotoğraftaki kişinin kendilerine ait olduğunu, ne zaman ve kimin tarafından çekildiğini bilmediğini söyledi. \'Cicişler\', öte yandan ifadelerinde uzun zamandır uyuşturucu kullanmadıklarını belirterek, fotoyu yayınlayan sosyal medya hesaplarının çalındığını, o süreçte paylaşım yapıldığını ve bir bilişim uzmanı yardımıyla hesaplarını geri aldıklarını polis ekiplerine söyledikleri öğrenildi.