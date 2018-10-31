(Görüntülü) Çiçek açıp, meyve veren erik ağacı şaşırttı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyünde yaşayan Volkan Kapucuoğlu (27) dedesinin bahçesinde çiçek açıp meyve veren erik ağacını görünce şaşkına döndü. Kış mevsimine yaklaştığımız şu günlerde meyve veren erik ağacı Bayramiç Yiğitler köyünde merak uyandırdı. Dalından kopardığı eriğin tadına bakan Volkan Kapucuoğlu, durumu kahvehanede köylülere anlattı ancak kimseyi inandıramadı. Kapucuoğlu\'na inanamayan köylüler de bahçeye gelip erik ağacındaki lezzetli meyveleri görünce onlar da aynı şaşkınlığı yaşadı. \'BAHAR ERİĞİ GİBİ\' Eriklerin bahar aylarında çıkan erikten hiç bir farkı olmadığını söyleyen Volkan Kapucuoğlu, \"Dedemden kalma evi tamir ederken, bahçedeki erik ağacının çiçek açıp, meyve verdiğini görünce çok şaşırdım. Erik ağacında çok yaprak olmamasına rağmen, az da olsa, erik vermiş. Eriğin tadına baktım. Bahar aylarındaki erik tadından hiç bir farkı yoktu. İlk defa böyle bir durumla karşılaştım. Bu mevsimde erik ağacının çiçek açıp, meyve vermesi ilginç\" dedi.