(Görüntülü) CHP'lilerden Cumartesi Anneleri'ne müdahaleye tepki

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de, CHP İl Başkanı Adil Aktay, Cumartesi Anneleri\'ne yapılan polis müdahalesine ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'ya, tepki gösterdi.



CHP İl Başkanlığı öncülüğünde kent merkezindeki Özgür Çocuk Parkı\'nda toplanan bir grup, İstanbul\'da \'Cumartesi Anneleri\' olarak bilinen kayıp yakınlarına yapılan polis müdahalesini ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun söylemlerini basın açıklaması ve oturma eylemi ile protesto etti. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, CHP Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Aday Adayı Selçuk Dereli, eski milletvekilleri Serdal Kuyucuoğlu ve Aytuğ Atıcı ile Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan\'ın da destek verdiği eylemde konuşan CHP İl Başkanı Aktay, olaylarda 82 yaşında bir annenin gözaltına alındığını belirterek, \"Yıllarca \'Anaların gözyaşı dinecek\' diyenlerin şimdi gözü yaşlı annelere reva gördüğü bu şiddet, hepimizi derinden sarstı. 700 haftadır barışçıl bir şekilde devam eden bir çağrıya yönelik bu şiddeti, \'sıradan bir polis müdahalesi\' diyerek geçiştiremeyiz\" dedi.



\'ERDOĞAN NEDEN GÖRÜŞTÜ?\'



Yaşananların hakkını aramak isteyenlere verilmiş bir gözdağı olduğunu ifade eden Aktay, şunları söyledi:



\"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaybolan yakınlarının akıbetini soran anneleri, \'terör örgütü yandaşı\' olarak yaftalamakla da kalmadı, kabul edilemez ifadelerle onlara hakaret etti. Bakan Soylu\'ya soruyoruz: Madem bu insanlar terör yandaşı idi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakanlığı döneminde neden onlarla görüşüp sorunlarını dinledi? O dönem Erdoğan Meclis kürsüsünden Berfo Ana\'yı anlatırken takiye mi yapıyordu? Erdoğan\'ın o konuşması sırasında kimi AK Partili milletvekillerinin gözyaşı dökmesi de mi tiyatroydu? Bugün ne değişti de bu insanlar terör yandaşı ilan edildi? İktidarın bu sorulara vereceği mantıklı bir açıklaması yoktur. Cumartesi Anneleri\'ne yapılan saldırıyı kınıyor; çirkin, kışkırtıcı ve bölücü açıklamaları nedeniyle İçişleri Bakanı Soylu\'yu protesto ediyoruz.\"



Basın açıklamasının ardından bir grup kadın, Cumartesi Anneleri\'ne destek vermek amacı ile oturma eylemi yaptı. Grup daha sonra dağıldı.