(Görüntülü) CHP'li Tanal'dan tutuklu milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması açıklaması

Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) CHP\'li Mahmut Tanal, 27. dönem milletvekili mazbatasını bugün Çağlayan\'da bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu\'na gelerek aldı. Tanal, daha sonra adliye önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.





Tanal, daha önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de bir çok sorun olduğunu belirterek, halen tutuklu milletvekillerinin bulunduğunu söyledi. Tanal, \"Daha önce milletvekili olup hakkında fezleke düzenlenen veya cezaevinde bulunan hakkında mahkumiyet kararı kesinleşmemiş olan ve yeniden seçilmiş tüm milletvekilleriyle ilgili Anayasamızın 83. maddesi var. Bu maddenin 4. fıkrası tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma meclisin yeniden dokunulmazlıkları kaldırılmasına bağlıdır.\' diyor. Yani bir milletvekili 24-25 ve 26. dönemde milletvekili ise parlamentonun kararıyla dokunulmazlık kaldırıldıktan sonra 24 Haziran\'da yapılan seçimlerde milletvekili seçilirse Anayasa\'nın 83. maddesinin 4. fıkrası uyarınca meclis yeniden eğer dokunulmazlığı kaldırmazsa ne olacak sorusu gündemde\" dedi.





\"MAHKEME DURMA KARARI VEREBİLİR\"





Ceza Muhakeme Kanunu kitabını gösteren ve kanunun 8. bendinde \"Kovuşturması ve soruşturması bir şarta bağlıysa o şart gerçekleşmeden mahkeme yargılama yapamaz. Ancak durma kararı verebilir\" diyen Tanal, kendisi hakkında da davaların devam etmekte olduğunu söyledi.





Mahmut Tanal, Torunlar İnşaatı\'nda asansör düşmesi sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin protesto yaptığı gerekçesiyle hakkında açılan davanın halen sürdüğünü belirtti. Tanal, davanın sürdüğü mahkemeye bir dilekçe verdiğini belirterek dilekçesinde, ya derhal beraat kararı verilmesi, ya da meclisin dokunulmazlığını kaldırmasına ilişkin belge gelmesinin beklemesini, bu belge gelmezse durma kararı vermesi gerektiğini ifade etti. Tanal, \"Başta Enis Berberoğlu olmak üzere tutuklu bulunan tüm milletvekillerinin, fezlekesi bulunan tüm milletvekilleri hakkında tüm mahkemelerin tarafsız ve bağımsız mahkemelerin, Anayasa\'nın 83.maddesi 4. fıkrası uyarınca yeniden dokunulmazlık kaldırılmazsa Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca durma kararı verilmesi gerekmekte. Bu da Türkiye\'ye rahat bir nefes aldırtacak ve siyasi krizleri aşabilecek bir karar olacak\" dedi.