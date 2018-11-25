(Görüntülü) CHP'li kadınlar, kadına şiddeti kınadı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde \'25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü\'nde kadına yönelik şiddeti kınadı. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü\'nde Çorlu\'da CHP\'li kadınlar Atatürk Meydanı\'nda toplanıp, kadına yönelik şiddeti kınadı. CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt\'un da katıldığı etkinlikte kadınlar ellerinde, \'Kadına şiddet utançtır\', \'Şiddete hayır\',\'Hayatımızdan haklarımızdan vazgeçmiyoruz\' yazılı dövizler taşıdı. Kadınlar adına konuşan CHP Çorlu Kadın Kolları Başkanı Havva Çolak, bugün kadının sesini haykırma ve duyurma günü olduğunu belirterek, \"Bugün; dünyanın her köşesinde eşinden, babasından, öğretmeninden, nişanlısından şiddet gören, tecavüze uğrayarak haksız yere taşlanarak öldürülen, namus cinayetleri sonucunda yaşamını yitiren yüzlerce kadına yönelik uygulanan şiddetle mücadele günüdür \" dedi. \'KADINA KARŞI ŞİDDET DÜNYADA DA YAYGIN DURUM HALİNİ ALDI\' Kadına şiddetin Türkiye\'de değil, dünya da yaygın rastlanır durum halini aldığını söyleyen Çolak, \"Öyle ki şu anda dünyanın herhangi bir yerinde bir kadının yüzüne kezzap atılıyor, bir kız çocuğuna tecavüz ediliyor, onlarca hapishanede kadınlara işkence yapılıyor, dünyanın herhangi bir yerinde bombalar altında bir anne ve çocuk ölüyor. Ve uygulanan şiddet yalnızca bedenlere zarar vermekle kalmıyor, kadınların özgüvenini, direnme gücünü ve hak arama arzusunu zayıflatıyor, yok ediyor. Ülkemizde her üç kadından birinin fiziksel şiddet gördüğü, hayatı boyunca eşinden en az bir kez fiziksel şiddet görmüş kadınların oranının Türkiye genelinde en az yüzde 35 olduğu bilinmektedir. Kocalarından ayrılmış kadınların yüzde 78\'i fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Sadece geçtiğimiz ekim ayında onlarca kadın boşanmak istedikleri için kocaları tarafından öldürüldü. Kadına yönelik şiddetle mücadele, Türkiye\'nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmeler ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla da devletin öncelikli sorumluluklarından birisi olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizin 2011 yılında imzacısı olduğu BM İstanbul Sözleşmesi\'ne uygun olarak ve 6284 sayılı yasa çerçevesinde, şiddet gören kadınlara etkin koruma sağlanmalıdır. Yasal koruma altındaki kişi ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri, adresleri ile korumanın, korunan kadınlar ve çocukların herhangi bir gelir testine tabi tutulmaksızın, genel sağlık sigortalısı sayıldığı unutulmamalıdır. Şiddet nedeniyle bir kadının yaşamını yitirmesi devletin sorumluluğudur. Kadına şiddet son bulana kadar eşit hak ve özgürlükler kazanılana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Devletin bütün kurumlarını görevlerini yerine getirmeye davet ediyoruz\" diye konuştu.