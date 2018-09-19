(Görüntülü) CHP'li Hamzaçebi O uçak derhal iade edilmeli

Mustafa TURAPOĞLUANKARA, (DHA) - CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Katar Emiri Şeyh Temim\'in, Cumhurbaşkanlığı filosuna hediye ettiği VIP Jumbo Jet ile ilgili İster hibe olsun ister satın alma olsun bu uçak, Türkiye\'yi yönetenler tarafından kullanılamaz. Derhal iade edilmelidir, hiç tereddüt yok dedi.

CHP Genel Sekreteri Hamzaçebi, Meclis\'te basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ilk olarak \'Orta Vadeli Program\'ın yarın açıklayacağını hatırlatan Hamzaçebi, bugüne kadar 10 kez programın yayımlandığını söyledi. Merkez Bankası\'nın (MB) faiz artırımına da değinen Hamzaçebi, şunları kaydetti

Türkiye ekonomisi halen yaşamakta olduğu ekonomik krizden nasıl çıkacaktır, olumsuz beklentiler nasıl olumluya çevrilecektir, onunda politika araçlarının \'Orta Vadeli Program\'da ortaya konulması gerekiyor. Yarın beklentileri pozitife, olumluya çevirecek bir orta vadeli program açıklanması bekleniyor. Geçen hafta Merkez Bankası politika faizini artırdı. Ancak o faiz artırım kararı süreci dahi iyi yönetilemedi. O sabah Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası\'na büyük eleştiriler yöneltti. Sabah 6 nokta üst seviyelerinde güne başlayan dolar Cumhurbaşkanı\'nın konuşması sonucunda 6,5\'ları gördü. Sonrasında bugüne geldiğimizde doların seviyesinin Merkez Bankası\'nın faiz artırımını açıkladığı 13 Eylül tarihinden önceki gün olan 12 Eylül tarihinde ki seviyesinde olduğunu görüyoruz. O zaman 6,39\'du, bugün 6,34\'lerde. Akşama ne olur onu bilmiyoruz. Yarın Orta Vadeli Program\'ın açıklanmış olması dolar seviyesine nasıl etki edecektir onu bilmiyoruz, yarın öğreneceğiz. Yani Merkez Bankası\'nın radikal faiz artırım kararı ekonomide ki beklentileri pozitife çevirmedi, dolar karşısında Türk lirasının değerinde de önemli bir değişikliğe yol açmadı. Demek ki sadece Merkez Bankası\'nın faiz artırımı kararı ile işleri yerine koymak mümkün değildir. Bu ortaya çıktı. Bu önlemler yetmez, yarın açıklanacak Orta Vadeli Program\'a demokrasi ve özgürlükler bir hedef olarak konulursa beklentiler olumluya döner.

\'DERHAL İADE EDİLMELİ, KULLANILAMAZ\'

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani\'nin, Cumhurbaşkanlığı filosuna hediye ettiği VIP Jumbo Jet\'in hatırlatılması üzerine Hamzaçebi, uçak meselesini bir süre daha konuşacaklarını söyledi. Hamzaçebi, Kim ki Katar Şeyhi, Türkiye Cumhuriyeti\'ne uçak hediye ediyor. Türkiye Cumhuriyeti\'nin itibarını düşünenler bunu kabul etmezler. Ben olsam asla kabul etmem. Sen kimsin ki Türkiye Cumhuriyeti\'ne uçak hediye ediyorsun Türkiye Cumhuriyeti\'nin uçak satın alma gücü yok mudur İster hibe olsun ister satın alma olsun bu uçak, Türkiye\'yi yönetenler tarafından kullanılamaz. Derhal iade edilmelidir. Hiç tereddüt yok. Vatandaş geçim derdinde, şimdi önümüzdeki dönem maaşlara ne kadar zam yapılacağını göreceğiz. 3600 ek göstergenin söz verildiği memur kesimlerine bu söz tutulmadı, tutulmayacakta. Hem söz verdiğiniz seçim taahhütlerini ekonomik sıkıntı nedeniyle \'Yerine getirmiyorum\' diyeceksiniz hem de siz koca bir Jumbo Jet\'i alıp Cumhurbaşkanı uçağı olarak kullanacaksınız. Derhal iade edilmeli, kullanılamaz diye konuştu.

\'İSTANBUL\'U SAHİPSİZ BIRAKAMAYIZ\'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı konusunda kendisine yöneltilen soru üzerine CHP\'li Hamzaçebi, yaklaşık 2,5 yıl süren ciddi çalışmalar yaptığını belirterek, 2,5 yıllık emeğin bir çırpıda kenara atılması asla söz konusu değildir. İstanbul emek verdiğim, çalıştığım, sorunlarının çözümü üzerinde düşündüğüm, projeler geliştirdiğim dünyanın en önemli kentidir. Bu en önemli kenti asla sahipsiz bırakamayız. İstanbul, Ankara veya diğer büyükşehirler; kiminle kazanacaksak aday odur dedi.

Basın mensuplarının, İstanbul için aday adaylığından vazgeçip, vazgeçmediğine yönelik sorusu üzerine Akif Hamzaçebi, Kaybetmek üzere yola çıkılmaz, kazanmak için yola çıkılır. Usulen aday olmak gibi bir şey olur mu diye konuştu.