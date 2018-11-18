(Görüntülü) CHP'li Bircan hayatını kaybetti (2)

KILIÇDAROĞLU TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU Gökhan CEYLAN-Kaan ULU/ANKARA, (DHA)-Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü İbni Sina Hastanesi\'nde yaşamını yitiren CHP Edirne milletvekili Erdin Bircan\'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu ziyaretin ardından Erdin Bircan\'ın eşi Bahriye ve çocukları Erdem ve Eren ile hastane önüne gelen cenaze aracının yanına giderek dua etti. Daha sonra açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, \"Bugün bizim acı bir günümüz. Erdin bey uzun süredir tedavi görüyordu. Doktorlar ellerinden gelen bütün çabaları gösterdiler. Aile büyük bir umutla bekliyordu ama sonunda hak tecelli etti ve vefat etti. Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun\" dedi.