(Görüntülü) CHP ve MHP'den Manisa'da seçim yürüyüşü (1)

İlker KILIÇASLAN-Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'daki siyasi parti temsilcileri ve üyeleri, seçimlere saatler kala son çalışmalarını yaptı. Yürüyüş düzenleyen CHP\'lileri, İYİ Partililer alkışladı. Yürüyüş düzenleyen bir başka parti olan MHP\'lilere ise AK Partililer destek verdi. CHP\'nin seçim yürüyüşü, Şehzadeler ilçesi Alaybey Zabıta Müdürlüğü\'nün önünden başladı. Partililer ellerinde CHP ve Türk bayrakları ile marşlar eşliğinde yürümeye başladı. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, milletvekili adayları Bekir Başevirgen, Vehbi Bakırlıoğlu, Nurettin Dingaz, Lale Erdoğan Tuncer, Manisalılardan oy istedi. Yürüyüş boyunca \"Türkiye\'ye güvence Muharrem İnce\", \"Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\" sloganları atıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'ndan diğer partilerin seçim stantlarının kurulduğu alandan geçen CHP\'liler, İYİ Partililer tarafından alkışlandı. Yaklaşık 8 kilometrelik yürüyüşün ardından Tarzan Meydanı\'nda CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban konuşma yaptı. Balaban, 24 Haziran akşamında Türkiye\'nin bayram yaşayacağını ve baskılardan kurtulacağını söyledi. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ise \"Bugün Cumhuriyet tarihinde az yaşanacak bir seçim sürecinin son günündeyiz. Tek adam rejimi mi devam etsin, her şeye karar veren, rektörleri, hakimleri atayan, yargıyı, yasamayı elinde tutan, yaptığı her hatayla ülkeyi biraz daha huzursuz bir ülke haline mi gelsin, yoksa ülkede bundan sonra demokrasi mi egemen olsun oylamasını yapacağız. Biz herkesi demokrasiden yana tutum almaya, özgürlüklerden yana tutum almaya, fakirleştirenlere karşı tutum almaya davet ediyoruz\" dedi. Partiler coşkulu müzikler eşliğinde alandan ayrıldı. İYİ Partililer de seçim yasakları başlamadan önce 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda seçim çalışması yaptı. MHP\'liler de Alaybey Zabıta Müdürlüğü önünden başladıkları yürüyüşü Doğu Caddesi üzerinden sürdürdü. Yürüyüşe; MHP Manisa Milletvekili ve birinci sıra adayı Erkan Akçay, milletvekili adayları Mesut Bayram Laçalar, Seval Başkesen, Mustafa Karakaş, Musa Akçay katıldı. Yürüyüş boyunca Manisalıları selamlayan vekil adayları destek istedi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'ndaki AK Parti seçim standının önünde AK Partililer, MHP\'lileri bayraklarla karşıladı. MHP\'li milletvekili adaylarıyla birlikte AK Partililer, Bozkurt işareti ve Rabia işareti yaptı. MHP milletvekili adayı Mesut Bayram Laçalar AK Parti bayrağını eline alarak salladı. MHP konvoyunun İYİ Parti seçim standının önünden geçişi sırasında polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Çevik kuvvet ekipleri İYİ Parti ve MHP\'lilerin arasına set çekti. MHP konvoyunun yürüyüşü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'ndaki seçim standında sona erdi.