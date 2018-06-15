(Görüntülü) CHP İzmir'de bayramlaşma töreni yapıldı

Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA)- CHP İzmir İl Örgütü, milletvekilleri, milletvekili adayları ve partililerin katılımıyla bayramlaşma töreni düzenledi. Bayramlaşma töreninde konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, \"Daha mutlu, daha adil bir Türkiye\'ye 25 Haziran\'da uyanacağız. Bir ramazan ayının daha sonuna geldik. Yarın bayram. Ama bizim asıl bayramımız 24 Haziran ve 8 Temmuz\'da olacak\" dedi.



CHP İzmir İl Örgütü, bayramlaşma törenini Kültürpark içindeki İzmir Sanat\'ta gerçekleştirdi. Bayramlaşmaya İl Başkanı Deniz Yücel, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, milletvekili adayları, parti yöneticileri ile partililer katıldı. Törende konuşan İl Başkanı Deniz Yücel, \"Biliyorum hepiniz gece gündüz demeden, fedakarca çalışıyor, mücadele ediyorsunuz. 16 yıllık AKP karanlığına, zulmüne, dikta rejimine karşı korkusuzca mücadele ediyorsunuz. Bizim kavgamız kişilerle değil zihniyetlerle. Demokrasiyi yok eden zihniyetlerle. Cumhuriyet ile Atatürk ilke ve devrimlerini yok etmeye çalışan zihniyetle. Devletin tüm kurumlarını önce FETÖ\'ye teslim edip 15 Temmuz\'u lütuf diye sunan zihniyetle. Milleti ağzından düşürmeyen ama sarayda saltanat süren zihniyetle\" dedi.



Sözlerine \"Önümüzde bir fırsat var\" diyerek devam eden Deniz Yücel, \"Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter rejimi yeniden kurmak için fırsat var. Bunu herkese ulaşarak herkesi kucaklayarak herkesi CHP çatısı altında toplayarak yapacağız. Herkesi CHP\'nin gösterdiği Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce etrafında örgütleyerek başaracağız. Adalet Yürüyüşü\'nü başlatarak herkes için hak, hukuk, adalet diyen bir Genel Başkanımız var. Adaleti toplumun her kesimine yayan bir Genel Başkanımız var. Ve yine 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım diyen, parti rozetini çıkaran bir cumhurbaşkanı adayımız var. Bunu hep beraber başaracağız. 24 Haziran\'da yeni bir sayfa açacağız. Daha mutlu, daha adil bir Türkiye\'ye 25 Haziran\'da uyanacağız. Bir ramazan ayının daha sonuna geldik. Yarın bayram. Ama bizim asıl bayramımız 24 Haziran ve 8 Temmuz\'da olacak\" dedi.



Deniz Yücel\'in konuşmasından sonra kürsüye çağırılan milletvekilleri ve milletvekili adayları, partililerle bayramlaştı.