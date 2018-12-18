(Görüntülü) CHP İstanbul Adayı İmamoğlu açıklama yaptı (AKTÜEL)

Gökhan ÇELİK-Murat SOLAK-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)-CHP\'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Ekrem İmamoğlu oldu. Tebrikleri kabul eden İmamoğlu açıklama yaptı. İmamoğlu, \"İstanbul\'un geleceği ve mutluluğu için yola çıkıyoruz\" dedi.



Ekrem İmamoğlu açıklamasında, \"Haberi alır almaz sizlerle paylaşmanın keyfini ve onurunu yaşıyorum. Bu bir başlangıç anı, hepimiz için önemli günlerin bir başlangıcı. Bu yönüyle önce teşekkürle başlamak istiyorum. En başta sevgili eşime, sevgili çocuklarıma, anneme, babama, kardeşime, bütün aileme. Tabi ki, Cumhuriyet Halk Partisi\'nin Beylikdüzü İlçesi Başkanı\'na, tüm üyelerine, Beylikdüzü\'müzün yeni doğmuş bebeğinden en tecrübelisine, bütün Beylikdüzü\'lü hemşerilerime, dostlarıma -onlar çünkü dostlarını, bir kardeşlerini İstanbul\'a uğurluyor- bunun keyfini onurunu yaşasınlar, bunun sahiplenmesini yaşasınlar. İstanbul İl Başkanı ve İstanbul İl Başkanlığı\'nın tüm üyelerine ve de tabi partimin tüm üst kurullarına, parti meclisine, MYK üyelerine ve en başta çok değerli Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu\'na. Ve nihayetinde bu bir ulusal meseledir, çok önemli bir yerel yönetim sürecidir. Bu manada tüm İstanbullulara ve de tüm Türkiye\'ye hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ediyorum. Çok güzel bir süreç yaşayalım. İstanbullulara nasıl bir İstanbul istediğimizi anlatacağız. dünyanın merkezi olması gereken bu güzel kentin tüm unsurlarını tüm İstanbul\'la, hatta tüm Türkiye ile, hatta tüm dünya ile paylaşacağız. Çok kararlı bir süreci yaşayacağız. Aynı zamanda erdemli, özenli, ahlaklı bir süreci, bu kampanya sürecinde tüm İstanbullulara yaşatacağımızdan bütün vatandaşlarımız emin olabilirler. Bu yönüyle hazırlıklarımızın İstanbulluların geleceği için en üst seviyede, en değerli vatandaş hazinesiyle, bu ilin yaşayanların içinde olduğu bir sürecin hep birlikte yönetileceğinden de hiç kimsenin kuşkusu olmasın. En doğru kararı vereceğine inandığımız İstanbullularla yeni bir başlangıcı ve yeni bir dönemi, yeni sözlerin söyleneceği bir süreci hep birlikte paylaşacağımızdan da yüzde yüz emin bir birey olarak, Ekrem İmamoğlu olarak İstanbulluların huzuruna çıkmış bulunmaktayım. Tüm bu kavramlarla Beylikdüzü\'nde yarattığımız sevgi ve saygı ortamıyla ifade ediyorum ki, Beylikdüzü\'nde yaşayan herkesin kalbini kazandığımız gibi tüm İstanbulluların kalbini kazanmaya geldiğimizi belirtiyor, tekrar herkese teşekkür ediyorum. Bu süreç İstanbul\'umuza ve Türkiye\'mize hayırlı olsun, Allah beni hiç kimseye mahcup etmesin.\" dedi.