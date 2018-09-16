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Politika

(Görüntülü) CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da (EK 2)

DÜĞÜN TÖRENİNE KATILDI Gemlik'te 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarını ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ardından TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in kızı Side Bozbey ile Mer

16 Eylül 2018 03:09

DÜĞÜN TÖRENİNE KATILDI

Gemlik\'te 3\'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar\'ın anıt mezarını ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ardından TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi\'nde düzenlenen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey\'in kızı Side Bozbey ile Mert Can Gürer\'in düğün törenine katıldı. Törende 24 Haziran seçimlerinde CHP\'den Cumhurbaşkanı Adayı olan Muharrem İnce ile aynı masaya oturan Kılıçdaroğlu, İnce ile tokalaşarak bir süre sohbet etti.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman\'ın kıydığı nikahta, çiftin nikah şahitliklerini Kılıçdaroğlu\'nun yanı sıra, Muharrem İnce, Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik yaptı. Nikah töreninin ardından Kılıçdaroğlu, aile cüzdanını çifte teslim ederken mutlu bir ömür diledi.

Kılıçdaroğlu, nikah töreninin ardından Ankara\'ya gitmek üzere Bursa\'dan ayrıldı.

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