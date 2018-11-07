(Görüntülü) Chebake ve Farnolle: "Hedef Trabzon'dan 3 puan almak"

Issam Chebake: \"1 haftada 3 maçta 3 galibiyet\" Fabien Farnolle: \"Taraftarlara ricam bu maça gelsinler, bizi desteklesinler\" Taha AYHAN / MALATYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 12\'nci haftasında sahasında konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı kırmızılı takımın savunma oyuncusu Issam Chebake ve kalecisi Fabien Farnolle, hedeflerinin Trabzonspor maçından 3 puan almak olduğunu söyledi. Sarı kırmızılı ekip sahasında oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla devam etti. ISSAM: \"1 HAFTADA 3 MAÇTA 3 GALİBİYET\" Sarı kırmızılı takımın savunma oyuncusu Issam Chebake, yoğun maç periyodundan geçtiklerini kaydederek, \"1 haftada 3 maçta 3 galibiyet ama 3\'ünden de galibiyetle çıkmak tabii ki mutluluk verici. Son Alanya maçı çok iyi mücadele ettik. Sonucunda 3 puanı aldık\" diye konuştu. Sezona sakat başladığını ifade eden İssam, \"Son 2 maç omzum sakatlanmıştı. İyi bir hazırlık dönemi geçiremedim. Yavaş yavaş ritim oturunca da eski İssam izlenecek hale geldi\" şeklinde konuştu. Issam her zaman bir futbolcunun amacının milli takım olduğunu belirterek, \"Şu an düşünmemiz gereken kulüp performansı. Kulüp performansı olmadığı sürece milli takım olmayacaktır. Milli takım arasına girmeden önce galibiyet çok önemli olacaktır. Çalışacağımız idmanlar da daha motive ve hırslı geçer. Onun için tabii ki geçen sezon Trabzon maçında çok çok iyi oynadık, iyi bir galibiyet aldık. Aynısını bu sene tekrar etmeyi düşünüyoruz\" dedi. FABIEN: \"TARAFTARLARA RİCAM BU MAÇA GELSİNLER, BİZİ DESTEKLESİNLER\" Sarı kırmızılı takımın kalecisi Fabien Farnolle ise 1 haftada 3 maç oynadıklarını kaydederek, şunları söyledi: \"3\'üncü maç zor bir maçtı. Sonuçta iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bir aile gibi olduk. Zorlukların üstesinden çıkmayı başardık ve 3 puanla geri döndük. Alanya maçındaki penaltıyı kurtarmak hisle alakalı bir şey. Şimdiye kadar hislerim beni yanıltmadı, onun için mutluyum. Tabii ki performans olarak da genel olarak da mutluyum ama taraftarlarımızın burada olması çok önemli. Dikkat ettiğinizde büyüklerin geldiği bütün maçların yüzde 90\'ını kazandık. Trabzon maçı bizim için çok önemli olacak. Onların da burada olmasını istiyoruz. Bütün Türkiye görsün ki biz tamamıyla bir aileyiz. Malatya camiası bir aile gibi hareket ediyor. Onun için taraftarlara ricam bu maça da gelsinler ve bizi desteklesinler.\"