T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Cezaevi firarisi, uyurken yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 'uyuşturucu ticareti' suçundan çarptırıldığı hapis cezasını çekerken cezaevinden firar eden Ali Polat (50), evinde uyurken yakalandı

14 Ağustos 2018 13:16

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da \'uyuşturucu ticareti\' suçundan çarptırıldığı hapis cezasını çekerken cezaevinden firar eden Ali Polat (50), evinde uyurken yakalandı.

\'Uyuşturucu ticareti\' yaptığı gerekçesiyle 2014 yılında tutuklanıp cezaevine konulan Ali Polat, yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Polat, cezasını çektiği Osmaniye Toprakkale Açık Cezaevi\'nden 2 Ağustos\'ta kaçtı. Hükümlünün Adana\'ya geldiğini belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Polat\'ın adresini tespit etti. Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi\'ndeki eve baskın yapan polisler, Polat\'ı uyurken yakaladı. Emniyete götürülen Ali Polat, işlemlerinin ardından cezaevine kondu. 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ADANAPolatAli PolatOsmaniye Toprakkale Açık CezaeviAğustosHükümlünün AdanaAsayişMüdürlüğüArananBüro AmirliğiSeyhanDumlupınar MahallesiEmniyete
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24