(Görüntülü) Ceza yememek için, arabasına 'Emniyet Kemeri Tak' yazısı yapıştıdı

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL TOKAT,(DHA) - TOKAT\'ta yaşayan inşaat mühendisi Ender Gürdere, il merkezinde yapılan emniyet kemeri uygulamalarında ceza yememek için, otomobilinin camına ve araç gösterge panellerinin olduğu yere \'Emniyet Kemerini Tak\' yazısı yazdı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde, araç kullanan sürücülerin emniyet kemeri takmalarını alışkanlık haline getirmesi amacıyla 10 gün boyunca uygulama yaparak sürücüleri uyardı. Yapılan uygulamalar sonucunda ise kent merkezinin çeşitli noktalarında yer alan Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından emniyet kemeri takmayan sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı. Evli ve bir çocuk babası inşaat mühendisi Ender Gürdere (42) ise aracına bindiğinde emniyet kemeri takmayı unutmamak için ilginç bir çözüm buldu. Gürdere ceza yememek için bir kağıda \'Emniyet kemerini tak\' yazarak aracının camına ve araç gösterge paneline yapıştırdı. EMNİYET KEMERİ TAKMAK ÖNEMLİ İl genelinde trafik uygulaması olduğunu ve yakalandığında ceza kesildiğini söyleyen Gürdere, Bizim gariban arabasında ise emniyet kemeri uyarısı yok. Bizde de bu alışkanlık oluşmadı. Benim bir kuzenim var. O arabaya bindiğinde 50 metre gitse bile emniyet kemerini takıyor. Ben günde 20 sefer hatta daha fazla arabadan iniyorum biniyorum. İnşaata gidiyoruz. Camiye gidiyorum. Lokantaya gidiyorum. Sabah takıyorum daha sonra unutuyorum. Baktım olacak gibi değil, bende buralara \'Emniyet kemerini tak\' diye yazılar yazdım. Hatta reklamcı arkadaşım var, ona söyledim bir kaçta bana yapıştırmalı yazı yap yapıştırayım dedim. O da yapmayınca bende bunu yaptım. Birde kulaklık aldım. Ceza yememek için trafik kurallarına uymak için böyle bir şey aklıma geldi. Cezalar kameralar ile yazıldığı için mutlaka birkaç tane gelir. Gören arkadaşlarım ise gülüyorlar. Bizde bu şekilde alışkanlık haline getireceğiz. Çünkü emniyet kemeri takmak önemli dedi.