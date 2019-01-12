(Görüntülü) Ceylin'in öldürülmesi davasında, komşu kadına ağırlaştırılmış müebbet (2)

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, parka oynamaya gittikten sonra kaybolan Ceylin Atik\'in (10), 3 gün sonra komşusunun evinde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili davada karar verildi. Tutuklu sanık Şükriye Türkmen (30) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şükriye Türkmen\'in eşi tutuklu sanık Serkan Türkmen (37) ile tutuksuz sanık Raziye Ö. (62) ise beraat etti.



Ödemiş 50\'nci Yıl Ortaokulu öğrencisi Ceylin Atik, 10 Haziran 2017 tarihinde, arkadaşlarıyla oynamak için Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki evlerinin önündeki Kazım Karabekir Parkı\'na gitti. Ceylin\'in eve dönmemesi üzerine merak eden dedesi Mustafa ile babaannesi Ülkü Atik, arkadaşlarına sormalarına, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen torunlarını bulamadı. Bunun üzerine Ceylin Atik\'in yakınları, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları sosyal medyadan da Ceylin\'in fotoğraflarını paylaşarak, bulunması için yardım istedi.



Dede Mustafa Atik\'in cep telefonuna, \'Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz\' yazılı mesaj gelmesiyle, anne ve babası ayrı yaşadığı için dedesi ve babaannesiyle kalan Ceylin Atik\'in kaçırıldığı anlaşıldı. Polis, dede Atik\'e gelen mesajdan yola çıkarak, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstihbarat çalışmasıyla Ceylin\'in, en son parkın yakınındaki Şengül Sokak\'ta bulunan apartmanın 4\'üncü katında oturan komşuları oto tamircisi Serkan ve eşi Şükriye Türkmen\'in evinde su içerken görüldüğünü belirlendi. Polisin operasyonuyla Serkan ile Şükriye Türkmen ve onun halası Raziye Ö. yakalanıp, gözaltına alındı. Küçük kızın cansız bedeni de Türkmen çiftinin evinde bulundu. Olay sonrası tutuklanan Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen hakkında, \'çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, tutuksuz sanık Raziye Ö. hakkında ise \'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme\' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanıklar Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen hazır bulundurulurken, tutuksuz sanık Raziye Ö. ise gelmedi. Tarafların avukatları, öldürülen Ceylin Atik\'in babası Murat Atik, dedesi Mustafa Atik ve babaannesi Ülkü Atik ile bazı yakınları da duruşmaya katıldı.



\'OLAYI NEDEN YAPTIĞIMI AÇIKLAYAMIYORUM\'



Duruşmada tutuklu sanık Şükriye Türkmen\'in, yazılı savunması okundu. Daha önce ölen 2 çocuğu için kendisini suçlayan eşine husumet duyduğu için, cinayeti birlikte işlediklerini söylediğini belirten Şükriye Türkmen, \"Eşim bu olayda bana yardım etmedi. Olaydan sonra evimin önündeki parka gittim, olanları anlatmak istedim ama yapamadım. Birkaç kez polis merkezin kapısından döndüm. Ceylin\'in dedesine mesajı ben gönderdim. Bu olayı neden yaptığımı açıklayamıyorum. Amacım fidye istemek de değildi\" dedi. Mahkeme Başkanı sanık Şükriye Türkmen\'den olay anını detaylı anlatmasını istedi. Olayı anlatacak durumda olmadığını ifade eden Şükriye Türkmen, \"İlaçlarla ayakta duruyorum. Cezam neyse çekmeye razıyım. Eşimin ve annemin suçu yok\" diye konuştu.



Diğer sanık Serkan Türkmen ise Ceylin Atik\'in öldürülmesiyle bir ilgisinin bulunmadığını ve suçsuz olduğunu belirterek, beraatini talep etti. Duruşmaya katılmayan Raziye Raziye Ö.\'nün avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu ifade ederek, beraatini istedi.



CEZALANDIRILMASINI İSTEDİLER



Duruşmada söz alan küçük Ceylin\'in dedesi Mustafa Atik, sanıklardan Şükriye Türkmen\'in kendileriyle dalga geçtiğini söyleyerek, \"Savunmasındaki ifadelerinin kabul edilmemesini istiyoruz. Türk adaletine güveniyoruz\" dedi. Baba Murat Atik ise \"Asıl suçlunun Serkan Türkmen olduğunu düşüyorum. Eşini götürüp tedavi ettirmemiş. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum\" diye konuştu. Babaanne Ülkü Atik de torununu öldürenlere en ağır cezanın verilmesini istedi.



İNDİRİM YAPILMADI



Mahkeme Başkanı karar için ara verdiği sırada, babaanne Ülkü Atik, sanıklara vurmak istedi ancak polisler engel oldu. Aranın ardından mahkeme heyeti, katil zanlısı Şükriye Türkmen\'e \'çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Cezada indirim yapılmadı. Şükriye Türkmen\'in eşi Serkan Türkmen ile Raziye Ö. ise beraat etti. Serkan Türkmen\'in tahliyesine de karar verildi.



\'SÜREÇ HENÜZ BİTMEDİ\'



Şükriye Türkmen\'in bugünkü duruşmada ifade değiştirdiğini hatırlatan Atik ailesinin avukatı Gürol Uyan, \"Şükriye Türkmen bugün verdiği ifade ile tüm suçu kendisinin işlediğini söyledi. Eşinin hiçbir şeye karışmadığını anlattı. En ağır cezayı kendisi aldı, eşi beraat etti. Bunun geçici bir karar olduğunu düşünüyoruz. Serkan Türkmen\'in suça katıldığından eminiz. Süreç daha bitmemiştir. Serkan Türkmen ile ilgili verilen karar istinaf ve temyize taşınacaktır. Kararın Serkan Türkmen aleyhine değişeceğine inanıyoruz\" dedi.