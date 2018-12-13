(Görüntülü) Ceylanpınar'da yağmur ulaşımı güçleştirdi

ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesinde yoğun yağışlar nedeniyle köprülerin hasar görmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Ceylanpınar\'ı Akçakale\'ye bağlayan ve bir çok vatandaş tarafından kullanılan Çırpı Deresi üzerindeki köprü yağmur sularının taşması nedeniyle ulaşıma kapandı. Güvenlik güçlerinin önlem aldığı köprü ve çevresinde sürücüler geçiş yapmamaları için uyarıldı. Sabah saatlerinde itfaiye ekiplerinin çalışması ve yağmur sularının çekilmesi ile ulaşıma açılan ancak tahrip olduğu görülen köprünün onarımı için çalışma başlatıldı.