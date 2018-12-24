(Görüntülü) Ceylanpınar'da dere taştı, araç suya kapıldı

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle taşan Tufan deresinden geçmeye çalışan araç, suya kapıldı. Aracın sürücüsünü AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı. İlçede etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, Tufan deresinin taşmasına neden oldu. Kınalı, Sütlüce köyleri ile 12 yerleşim yerini birbirine bağlayan yol, yağmur suyu ile taşan Tufan deresinin suları altında kaldı. Köprü olmadığı için sudan geçmeye çalışan Ekrem Deniz yönetimindeki 40 AG 211 plakalı hafif ticari araç suya kapılarak dereye sürüklendi. Aracın sürücüsü AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 2 bin kişinin yaşadığı bölgede yolun su altında kalması sebebiyle öğrenciler okula gidemezken birçok kişi derenin üzerine köprü yapılmasını istedi. Köylülerden Abdurrahman Taş, \"Bizim burada sele kapılıyoruz. Kınalı Sütlüce arasında olan Tufan deresi taşıyor. Hafta da bir yağmur yağdığı zaman böyle oluyor. 200 öğrenciye yakın bir haftadır okullarına gidemiyor. Gördüğünüz gibi araç sele kapılmış. DSİ\'den köprü yapılmasını istiyoruz. Sayın Valim bunu sizden rica ediyoruz bir köprü yapılmasını istiyoruz. Öğrencilerimiz okullarına haftalardır gidemiyor. Gördüğünüz gibi araçlar öyle 5 kaza yaşandı burada 1 kişi öldü diğer kazalarda da aynı şekilde aracın durumuna bakın. Bu durumu her zaman yaşıyoruz biz bir köprü istiyoruz başka bir şey istemiyoruz\" dedi.