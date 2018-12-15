(Görüntülü) Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Antalya'ya yeni millet bahçesi müjdesi

ANTALYA, (DHA) - T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Sur Yapı’nın Kepez-Santral bölgesindeki projesini ziyaret etti. Projenin Antalya ve bölge için çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, “Antalya projesi tüm Türkiye’ye örnek bir şehircilik modeli” dedi.





T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın da sayılı kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Sur Yapı’nın Antalya projesinin şantiye sahasını ziyaret etti. Özel sektörün en büyük portföye sahip firması Sur Yapı’nın 8 milyar TL’lik bir yatırımla Kepez-Santral bölgesinde hayata geçirdiği megaproje ile Antalya 70 bin kişinin yaşadığı yeni bir şehir kavuşacak.





Ziyaret kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas’tan projenin gelişimi ile bilgi alan BakanMurat Kuruminşaat sahasını da gezdi. Sahadakiincelemeleri sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Türkiye’nin deprem bölgeleri içinde bulunduğunu ve konutların yüzde 71’inin deprem bölgesinde yer aldığını hatırlatarak kentsel dönüşüme olan gereksinimin altını çizdi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2012’de ‘bedeli ne olursa olsun’ gerçekleştireceklerini dile getirdiği kentsel dönüşüm kapsamında 2013’ten itibaren dönüşümüne karar verilen 580 bin konuttan 440 binin yıkıma başlandığını vurgulayan Kurum, bakanlığın bugüne kadar kentsel dönüşüm kapsamında konut sahiplerine kira yardımı ve diğer konularda 8.5 milyar lira yardımda bulunduğunu hatırlattı.





“ANTALYA İÇİN ÖRNEK OLUŞTURACAK”





Sur Yapı’nın Antalya projesinin Antalya ve bölge için çok önemli bir kentsel dönüşüm projesi olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, projede teslimlerin de hızlı bir şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti. Kurum, Antalya projesinin sosyal yaşam alanlarıyla Kepez-Santral bölgesi için örnek olacağını belirtti.





“SUR YAPI ANTALYA’DA YENİ MİLLET BAHÇESİ”





Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne Sur Yapı’ya ve çalışanlarına çalışmalarından dolayı teşekkür eden Bakan Kurum, gelen bir soru üzerine bugüne kadar Antalya’ya iki millet bahçesi kazandırdıklarını, üçüncüsünün de açıklandığını kaydetti. Kurum, Sur Yapı Antalya Projesi’nin içinde yer alan yeşil alanların millet bahçesi ölçeğinde olduğunu söylerken, “Burası yurt dışında görmeye alışık olduğumuz ve ülkemizde ihtiyacını hissettiğimiz bir alan olacak” diye konuştu.





“MART AYINDA TAPULAR DAĞITILACAK”





Ziyarette Bakan Kurum’a eşlik eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel de Sur Yapı kentsel dönüşüm projesinde kaba inşaatın yüzde 70 oranından tamamlandığını belirtti. Şubat ayı içerisinde 5 bin dairenin 3 bin 300 hak sahibine tapularının dağıtılacağını kaydeden Türel, 2019 içerisinde dedaire teslimlerin başlayacağını vurguladı. Sur Yapı’nın projede sergilediği performansından son derece memnun olduklarının altını çizen Türel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın projeye verdiği desteklerden ötürü de Bakan Kurum’a teşekkür etti.





“10 AYDA İMALAT REKORLARI KIRIYORUZ”





Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas ise “Bakanımızın teşriflerinden büyük onur duyduk. Kendisine 1 milyon 300 bin metrekarelik bir alanda hayata geçirdiğimiz bu mega projeyi tanıtma şansı yakalayabilmiş olmaktan dolayı çok memnunuz” dedi.





Antalya Projesi’nde son 10 ay içerisinde imalat rekorları kırdıklarını kaydeden Elmas, “Antalya’da inşa ettiğimiz mega proje, Türkiye’ye ve tüm sektöre moral oluyor. Sur Yapı olarak Antalya’da geleceğe miras modern bir şehir kuruyoruz. Bu proje ile sadece Türkiye’de değil dünyada da kentsel dönüşüm konusunda örnek alınabilecek bir çalışma gerçekleştiriyoruz. 8 milyar TL’lik yatırımımız ile gerek Türkiye gerekse Antalya ekonomisine katkı sağladığımız için de ayrıca mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.





Elmas, ‘projenin finansörü Ziraat Bankası’nın yüzde 0.98’lik kredi oranıyla başlattığı konut kredisi kampanyasının, hem Sur Yapı Antalya Projesi hem de tüm sektör için son derece olumlu bir gelişme olduğunu’ sözlerine ekledi.





İNŞAAT TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR





8 yıl sürecek Sur Yapı Antalya Projesi’nde inşaat süreci tam gaz sürüyor. 23 kule vinç ve bin 500’ün üzerinde işçi ilk etapta yer alan 93 bloktan oluşan 6 bin 417 dairenin tamamlanması için 24 saat aralıksız çalışıyor. Projenin ilk etabın kaba inşaatınınyüzde 70’ineredeyse tamamlandı, ayrıca ince işçilik ve dış cephe çalışmaları da başladı. 2’inci ve 3’üncü etapların da inşaatına başlanan Sur Yapı Antalya projesinde, 2019 yılında ilk teslimler gerçekleştirilecek.





1 milyon 300 bin metrekarelik bir alanda Antalya’ya yeni bir şehir kuran Sur Yapı, tüm bu süreçleri gerçekleştirirken Antalya Büyükşehir Belediyesi de projeye tam destek veriyor.





ANTALYA’YA MEGA GAYRİMENKUL PROJESİ





Geleceğe miras modern bir şehir inşasıyla yola çıkan Sur Yapı, Türkiye’nin incisi Antalya’da 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda megabir projeyi hayata geçiriyor. Yeşil ve mavinin iç içe olduğu Antalya’nın özüne uygun olarak inşa edilen projede 19 bin bağımsız bölümden oluşan konutlar, ofisler, homeoffice’ler, dükkanlar, çarşılar, okullar, sağlık alanları, ibadet alanları, sosyal alanlar, müzeler ve büyük bir kent parkı yer alıyor.





ANTALYA’NIN ŞANZELİZE’Sİ SUR CADDE OLACAK





Sur Yapı tarafından Antalya\'ya kazandırılan Sur Cadde ise ticari alan, ofis ve daireleri ile dikkat çekiyor. 1.3 kilometre uzunluğunda inşa edilecek caddede tramvay hattı ile Antalya\'nın yeni Şanzelize’si havası yansıtılmış olacak.





ANTALYA’NIN EN BÜYÜK ŞEHİR PARKI





Kurulacak olan yeni şehirde yaklaşık 249 bin metrekare yeşil alan olacak. Yeni şehrin ortasına inşa edilecek dev şehir parkı ise yaklaşık 157 bin metrekare büyüklüğünde olacak. 157 bin metrekarelik parkın içerisinde yeşil alanlar, göletler, sera alanları, çocuk oyun alanları, aktivite alanları, dinlenme alanları, gezi ve koşu parkurlarından oluşuyor. Ayrıca dev şehir parkının içerisinde piknik alanı, müze, sera alanı, semt pazarı, pergola altı dinlenme alanları, iskele alanları, etkinlik çadırı, göletler, yeşil alanlar, süs havuzları, geniş meydanlar, amfi alanları, köy meydanı, gölet kafeleri ve çim sahaları yer alıyor. Bu park Antalya’nın en büyük şehir parkı olacak.





TESLİMLER 2019’DA BAŞLAYACAK





23 kule vinç ve bin 500’ün üzerinde işçi ilk etapta yer alan 93 bloktan oluşan 6 bin 417 dairenin tamamlanması için 24 saat aralıksız çalışıyor. İlk etabın kaba inşaatının yüzde 50’lik kısmının tamamlandığı projede, 2019 yılında ilk teslimler gerçekleştirilecek.





DÜNYA ÜZERİNDE YERLİ VE YABANCI ÇOK SAYIDA VATANDAŞ MEGA PROJEDEN ALIM YAPTI





Rusya, İngiltere başta olmak üzere Güney Kore dahil 23 farklı yabancı ülke vatandaşına satış gerçekleşti. Türki Cumhuriyetler ve Körfez ülkelerinden de yoğun talebin olduğu projeye dünya üzerindeki Türk vatandaşları da çok sayıda alım gerçekleştirdi. İngiltere, Fransa, Avusturya, Belçika, İsviçre, İsveç, Almanya, Hollanda, Kanada, Norveç gibi 26 farklı ülkede yaşayan gurbetçi Türk vatandaşları Sur Yapı Antalya’dan ev sahibi oldu.





AKILLI KENT PROJELERİ ARASINDA İLK ÜÇE GİRDİ





Sur Yapı Antalya projesi Avrupa Birliği’nin 2020 programında “Akıllı Kent” olmak için 17 projenin içinden yarışarak 3 projeden birisi seçildi. MatcUP’dan sağlanan 5 milyon Euro hibe desteğiile hayata geçirilecek akıllı aydınlatmalar, elektrik enerji depolama ve üretim alanları, akıllı yönetim uygulamaları, akıllı sayaçlar ile Sur Yapı Antalya projesi örnek bir akıllı kent olacak.





GREENGOOD DESİGN ÖDÜLÜ KAZANDI





Proje ayrıca Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde en iyi dönüşüm projesi seçildi. Çağdaş mimarisi, sosyal ve çevreci unsurları ile ön plana çıkan proje, dünyanın en eski ve en saygın tasarım yarışmaları arasında yer alan GreenGood Design kapsamında ödülkazandı.



