(Görüntülü) Çete liderinin evinden, cezaevinin krokisi çıktı

Çete liderinin evinden, cezaevinin krokisi çıktı ADANA\'da, yaptıkları kazanın ardından araçları hurdaya çıkan kişileri dolandırdırdıktan sonra vip minibüs kiralayıp barlarlarda para harcayan ve göl manzaralı villalarda yaşayan çete lideri Okan Atlas\'ın evinden Adana Kürkçüler Cezaevi Kampüsü\'nün krokisi çıktı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hurdaya çıkmış ağır hasarlı araçların bilgilerini ilanlardan alıp, bağlantı kurdukları üçüncü kişilere kendilerini \'sigorta şirketi yetkilisi\' olarak tanıttıktan sonra hayali satış yapan çeteye yönelik 16 Ekim\'de operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, önceden tespit edilen adreslere şafak baskını yapıldı. Koçbaşları ile kapıları kıran polisler, 4\'ü kadın 1\'i çocuk 20 kişiyi gözaltına aldı. Çetenin, 20 vatandaşı dolandırıp 200 bin lira para topladığı ortaya çıktı. 200 kişiyi aynı yöntemle dolandırmayı hedefleyen çetenin vatandaşlardan kişi başı 5 ile 10 bin lira arasında para aldığı da saptandı. Çetenin lideri Okan Atlas\' ın da aralarında bulunduğu 4\'ü kadın 1\'i çocuk 20 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Bir kadın zanlının adliyeye sevk edilirken kucağında çocuğunun bulunması da dikkat çekti. Operasyon öncesi çeteyi teknik ve fiziki takibe alan polislerin, gizli kamerayla izleme yaptığı da ortaya çıktı. Drone kamerayla da kayıt yapılan görüntülerde şüphelilerin, Seyhan Gölü kıyısında lüks villa kiralayıp burada yaşadığı anlaşıldı. Dolandırıcılıktan elde ettiği paraları, günlük harcayan Okan Atlas ve Eren T. \'nin şöförlü lüks minibüs kiraladığı, bu araçlada gece klüplerine gittiği anlaşıldı. Polise yakalanmamak için sürekli ev adresi değiştiren şüphelilerin görüntüleri ise, polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Ayrıca çetenin gece klubünde düzenledikleri eğlenceler yine ekipler tarafından görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, ayrıca bir polisin çetenin taşındıkları evin çevresinde inşaat işçisi kılığına girdiği ve el arabasıyla malzeme taşıdığı öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca kazandıkları paraları, bir gecede harcadıkları ertesi gün ise hiç paralarının kalmadığıda belirlendi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden çete liderininde Okan Atlas \'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı. 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonun ardından soruşturmayı genişleten polis, çetenin evine yaptığı baskında muska ve kavanozlar içinde düğümlenmiş saç ve iplik örgüleri olduğunu gördü. Yapılan detaylı sorguda ise, çete lideri Okan Atlas\' ın polise yakalanmamak için ve işlerinin iyi gitmesi için \'Medyum\'a gittiği daha sonradan çeteye katılan Niyazi Aydın\'a (45) bin 500 liraya muska yaptırdığı ortaya çıktı. Muska yaptıktan sonra, Okan A.\'nın dolandırıcılık yaptığını öğrenen Aydın ise, O işler öyle olmaz, ben size temiz banka hesapları bulurum dedikten sonra çeteye katıldığı öğrenildi. Okan Atlas\'ın polise yakalanmaması için saç kılından ve iplerden örgüler yapan Aydın\'ın kağıt parçalarına Arapça yazılar yazdığı da anlaşıldı. Niyazi Aydın, daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. EVİNDEN CEZAEVİ KROKİSİ ÇIKTI Operasyonun ardından Okan Atlas\'ın kiraladığı evde polis arama yaptı. Ekipler, evde ise Adana Kürkçüler Cezaevi Kampüsü\'nün krokisini buldu. Yaklaşık 7 metre uzunluğunda ve özel kağıda basılan krokide ise, cezaevinin tüm ayrıntılarının görüldüğü saptandı. Okan Atlas ise, sorgusunda krokiden haberinin olmadığını evi eşyalı olarak kiraladığını söylediği öğrenildi. Görüntü Dökümü --------------------- - Zanlıların adana adli tıp birimine getirilmesi - Zanlıların adana adli tıp biriminden çıkarılması - Zanlıların polis kamerası ile takibi HaberÇağlar ÖZTÜRK-KameraADANA,(DHA) SÜRE04\'43 BOYUT522