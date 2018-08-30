(Görüntülü) 'Ceset dedektörü' Melo, Antalya'ya tayin oldu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE\'de 7 coğrafi bölgede ceset aramada kullanılan blue malinois cinsi 7 köpekten biri, Antalya\'ya tayin oldu. Akdeniz bölgesinin hassas burunu olacak Melo adlı köpek, Adana\'da katıldığı bir operasyonda 2 ayda bulunamayan cesedi, 2 saatte bulmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi\'nde (KEM) yetiştirilen blue malinois cinsi 7 köpekten biri, Antalya\'ya tayin oldu. İki aylıkken Ankara Gölbaşı\'ndaki KEM\'de eğitime alınan Melo, 1 yaşına gelince bazı testlerden geçirildi. Çevik olması ve burnunun çok hassas kokulara dahi tepki vermesi dolayısıyla Melo, ceset aramalarında kullanılmak üzere özel eğitime alındı. KAN VE CESET KOKUSUYLA EĞİTİM Yaklaşık 6 ay ceset kokusuna benzer bir koku ve kanla eğitim verilen Melo, 1 yıl boyunca Ankara\'daki polislerle birlikte çok sayıda operasyona katıldı. Betona ve toprağa gömülen en küçük ceset parçalarına dahi tepki veren Melo, çok sayıda başarı elde etti. AKDENİZ BÖLGESİNE HİZMET VERECEK Antalya, Burdur, Isparta, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay illerinde ceset arama operasyonlarına katılacak Melo, tüm zamanını hem bakıcısı, hem de en yakın mesai arkadaşı Antalya Emniyet Müdürlüğü KEM\'de görevli polis memuru Abdulkadir Erbahçeci (24) ile geçiriyor. Melo\'nun beslenmesinden sağlık sorunlarına, her şeyiyle ilgilenen Erbahçeci, sık sık ceset arama eğitimlerini de yineleyerek Melo\'yu aktif tutmaya çalışıyor. 2 AYDA BULUNAMAYAN CESEDİ 2 SAATTE BULDU Melo ile mesai arkadaşı olduğu için memnun olduğunu aktaran Erbahçeci, iyi anlaştıklarını söyledi. Zaman zaman operasyonlara çıktıklarını ve başarılı sonuçlar aldıklarını belirten Erbahçeci, “Adana\'da geçen günlerde bulduğumuz bir ceset vardı. Ormanlık alanda AFAD ekipleriyle birlikte araştırma yaptık. 2 ay boyunca o bölgede arama yapılmış, ancak sonuç alınamamıştı. Biz gittik ve Melo 2 saatte cesedin yerini tespit etti\" dedi. Melo, görevi başarıyla tamamlaması halinde en sevdiği oyuncağı olan turuncu topuyla ödüllendiriliyor.