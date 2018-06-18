T24 LogoT24 Logo
Eğitim

(Görüntülü) Cerrahpaşa'nın mezuniyetinde "bölünme" protestosu

Gökhan ÇELİK / Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Üniversitesi'nden ayrılan İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, 2017 -2018 mezunlarını verdi

18 Haziran 2018 23:21

Gökhan ÇELİK / Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Üniversitesi\'nden ayrılan İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, 2017 -2018 mezunlarını verdi. Mezuniyet töreninde \"bölünme\" kararı protesto edildi.

Lütfü Kırdar Kongre Merkezi\'nde yapılan mezuniyet töreninde fakültenin Türkçe ve İngilizce bölümlerinde okuyan 430 öğrenci mezun oldu. Yeni mezunlar, kürsüye Cerrahpaşa Tıp Fakültesi geleneğini simgeleyen beyaz karanfillerle çıktı.Sahneye çıkan öğrenciler pankartlarla bölünmeyi protesto etti.  Diplomaların takdiminin ardından sahneye çağrılan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhlis Cem Ar, \"Cerrahpaşa\'ya Dokunma\" yazan beyaz tişört ile çıktı. Ar, \"Hiçbir gerekçesini almadığımız bir olay bize dışarıdan empoze edilmeye çalışıldı. Önce öğrenci sayıları sorun oldu, sonra gördük ki bu bir sorun değil. Sonra başarı sırası sorun oldu ki o da sorun değil. Şu an ilk 500\'ün içerisindeyiz. Yani biz bu gerekçeyi anlamadık\" diye konuştu. Yeni mezunlar daha sonra Edip Akbayram\'ın \"Güzel Günler Göreceğiz Çocuklar\" şarkısına cep telefonları ışıklarını açarak eşlik etti. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GökhanYılmaz BEZGİNDHACerrahpaşaMezuniyetLütfü Kırdar Kongre MerkeziTürkçeYeniCerrahpaşa Tıp FakültesiSahneyeHastalıkları Ana Bilim DalıProf Dr Muhlis Cem ArDokunma"ArSonraYaniEdip AkbayramGünler
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24