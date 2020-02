(Görüntülü) Cerrahpaşa Tıp'a "Yerinde dönüşüm" ile yeni çehre

Gökhan ÇELİK - Ali AKSOYER - Can EROK/İSTANBUL (DHA) İSTANBUL\'un en eski ve önemli tıp fakültelerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi\'nde \'Yerinde dönüşüm\" çalışmaları kapsamında, ömürleri biten binalarda yıkım çalışmaları sürüyor. Yıkılanların yerine modern, depreme dayanıklı binalar geliyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, yıkılmayacak \'anıt bina\' statüsünde binaların da olduğunu ve bunlardan birinin tıp müzesine dönüştürüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Gönen, \"Hocalarımızın bizlere bıraktığı bir miras, yerinde dönüştürülmeye devam ediyor. Cerrahpaşa, ülkenin büyük bilim insanlarının yetişmesinde önemli bir rol oynuyor, toplumun sağlık hizmetlerini tercih ettiği öncelikli bir yer. Bu dönüşüm daha sağlıklı hizmet verme adına devam ediyor\" dedi. Yaklaşık bir yıldır devam eden çalışmalar kapsamında hastane içinde bulunan ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 6 ayrı binanın yıkımı tamamlandı. Son olarak 2 Kasım\'da fakültenin Temel Bilimler Anabilim Dalı binasının yıkımına başlandı. Yıkımdaki son durum havadan da görüntülendi. \"EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİ AKSAMIYOR\" Cerrahpaşa Tıp Fakültesi\'nin önemli bir miras olduğunu belirten ve devam eden çalışmalar ile ilgili DHA\'ya konuşan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, “Cerrahpaşa, ülkemizin tıp tarihinin bir devamı olan ve hocalarımızın bizlere bıraktığı bir miras. Bu miras yerinde dönüştürülmeye devam ediyor. Cerrahpaşa\'nın ön tarafına çelik konstrüksiyon binalar yapıyor. Eğitim ve sağlık hizmetleri de bir yandan aksamadan devam ediyor. TOKİ ile anlaşma yapıldı. Cumhurbaşkanımızın da talimatı ile TOKİ, üniversitemizin Avcılar\'da bulunan arazilerimizde yeni binalar yapacak ve hizmetimiz daha kaliteli ve modern devam edecek. Cerrahpaşa, ülkenin büyük bilim insanlarının yetişmesinde önemli bir rol oynuyor, ayrıca toplumun sağlık hizmetlerini tercih ettiği öncelikli bir yer. O yüzden daha sağlıklı hizmet verme adına bu dönüşüm devam ediyor\" dedi. “YAPILARIN ALTLARINDA GENİŞ OTOPARKLAR OLACAK\" Yeni yapılacak binaların depreme dayanıklı ve modern yapılar olacağını söyleyen Gönen, “Hem eğitim öğretim anlamında hem de sağlık hizmetleri alanında modern yapılar yer alacak. Bu yapıların altlarında da geniş otoparklar bulunacak. Şu an acil servisi taşıyoruz. Burayı taşıdıktan sonra yeni servis için yıkım yapılıp çalışmalara başlanacak. Şu an hastanemizin aşağı tarafına güzel bir acil servis yaptık ve önümüzdeki günlerde burada hizmet vermeye devam edeceğiz\" ifadelerini kullandı. “TARİHİ BİNALAR RESTORE EDİLEREK KORUNACAK\" Gönen, “Yıkılmayacak tarihi binalarımız da var. Bunlar anıtlar kurulu tarafından tescillenmiş yapılar. Bunların biri hemen girişteki bina. Burası tıp müzesi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin çok büyük katkıları ile Türkiye\'de tıp fakültesinde bulunan ilk tıp müzesi olma özelliği taşıyor. Dekanlık, Psikiyatri Ana Bilim Dalı\'nın hizmet verdiği bu tarihi binaların restorasyonu yapılarak korunmasına devam edecek. Bunların dışındaki binalar sırasıyla yıkılarak yerlerine yenileri yapılacak. Devam eden çalışmalar öğrenci ve hastalarımız için bir sorun teşkil etmeyecek. Sadece Temel Bilimler binasının yıkılması ile kısa süreliğine amfilerimizde bir sorun yaşadık. Ama 2 ay içinde oradaki çalışmalar tamamlanarak amfi sorunumuz bitecek ve burada öğrencilerimizin sosyal aktiviteleri içinde geniş yerler bulunacak“ şeklinde konuştu. “YENİ YAPILARIN ALTLARINDAN BİRBİRLERİNE GEÇİŞLER OLACAK\" Önümüzdeki süreçte depreme dayanıksız yapıların yıkımlarına devam edileceğini belirten Mustafa Sait Gönen, “Biz öğrenciliğimizi buralarda geçirdik. Dolayısı ile yıkılan binalar ömürlerini tamamladı. Yeni yapılan binalarımız monoblok olacak. Daha önce buradaki binalar hepsi ayrı ayrı idi. Bu kapsamda biz de hizmet vermekte zorlanıyorduk. Şimdi yeni yapılacak binaların altlarından birbirlerine geçişler olacak. Bazen hastalarımız dışarıdan taşınmak zorunda kalıyordu, şimdi yeni binaların yapımıyla bu sorun da sona ermiş olacak\" dedi.