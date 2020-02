(Görüntülü) Çerkezköy'e yapımı planlanan termik santralden vazgeçildi -2

Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ\'ın Çerkezköy ile Kapaklı ilçeleri arasında kurulması planlanan kömürlü termik santralin, teknik nedenlerle yapımından vazgeçildiğini açıkladı. Karar, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.







Çerkezköy ile Kapaklı ilçeleri arasındaki Pınarça mevkisine kömürlü termik santral kurulması için çalışmalar başlatılıp, bölgede kamulaştırılmalar yapıldı. Bölge halkı, kurulmasını istemediği termik santrale karşı çeşitli protestolarda bulunurken, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) bilgilendirme toplantısını da gösterdiği tepkilerle yaptırmadı. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, termik santralin yapımından teknik nedenlerle vazgeçildiğini bildirdi. Yel, açıklamasında şöyle dedi:







\"Son günlerde sürekli Tekirdağ kamuoyunu meşgul eden Çerkezköy ile Kapaklı ilçeleri sınırları içerisindeki Pınarça mevkisinde yapılması planlanan kömürlü termik santral ile ilgili olarak; Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Mustafa Şentop, Tekirdağ Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Yel ve Tekirdağ Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK ve MYK Üyesi Çiğdem Koncagül\'ün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüşmeleri neticesinde teknik nedenlerden dolayı termik santralin yapımından vazgeçildiği bildirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"







AKAY: YERİNDE BİR KARAR







AK Parti Milletvekili Mustafa Yel\'in termik santralin yapımından vazgeçildiğini açıklaması, bölgede sevinçle karşılandı. Çerkezköy Belediye Başkanı CHP\'li Vahap Akay, santralin iptal edilmesinin yerinde ve doğru bir karar olduğunu belirterek, \"Bu karar için teşekkür ediyoruz. Çerkezköy\'ün yüzde 90\'ının karşı çıktığı termik santralin iptal edilmesi kararını doğru buluyoruz. Ancak \'teknik nedenlerle iptal edilmiştir\' açıklamasının seçime 105 gün kala yapılması kamuoyunu tatmin etmemiştir. Kamuoyu şu soruların cevaplarını merak ediyor: Kömürlü termik santralin iptalini gerektiren teknik nedenler nelerdir? Bu teknik nedenlerin seçimlerden sonra iyileşme ihtimali var mıdır? Termik santral sahası olarak belirlenen alanın, yeniden tarım ve orman alanına dönüştürülmesi yönünde plan değişikliği yapılacak mıdır? ÇED raporları iptal edilmiş midir? Çerkezköy bu termik santral belasından tamamen kurtulmuş mudur? Çerkezköy bizim evimizdir. Evimizin havasının, suyunun, doğasının kirletilmemesi için termik santrale karşı her şeye rağmen mücadele veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum\" diye konuştu.







MANDALI: YANLIŞTAN DÖNÜLDÜ







Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı ise santralin yapımından verdikleri mücadele sonucunda vazgeçildiğini belirterek, santral kurulması kararı alındığında bunun yanlış olduğunu her zaman dile getirdiklerini söyledi. Mandalı, \"Bölgemizin oksijen kaynağı olan Pınarça\'mıza yapılmak istenen, bacalarından zehir saçan santralin sebep olacağı zararları halkımıza anlatmaya çalıştık. Şahsi, siyasi istikballeri yüzünden bu süreçte bizleri provokasyon yapmakla suçlayan, neredeyse vatan haini ilan eden Kapaklı\'nın sözde siyasetçilerini de halkımızın unutmayacağını biliyorum. Bu santralin insan sağlığına ve çevreye zarar verdiği bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Biz de bu durumu her platformda dile getirdik, santralin yapılmaması için elimizden geleni yaptık. Nihayetinde mücadelemiz sonuç verdi ve yanlıştan dönüldü. Bu süreçte bizlerle birlikte mücadele eden başta Pınarça ve Kapaklı halkı olmak üzere sivil toplum kuruluşlarına, belediye başkanlarımıza, bölgemizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum\" dedi.







Termik santralin iptali için verilen mücadelede bazı siyasilerin de sessiz kaldığını söyleyen İrfan Mandalı, \"Termik santralin zararı yok, aksine faydası var diyen sözde siyasetçilere seslenmek istiyorum; şimdi çıkıp vatandaşımızın yüzüne nasıl bakacaksınız?\" ifadelerini kullandı.