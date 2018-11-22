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(Görüntülü) Çerkezköy'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Yunus Çatal (23), öldü, 3 kişi de yaralandı

22 Kasım 2018 02:16

Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Yunus Çatal (23), öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, bu gece yol bakım çalışmaları süren Çerkezköy ile İstanbul\'un Silivri ilçesi karayolu üzerindeki Büyükçavuşlu Köprü mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinden gelen Cemil Çetin\'in kullandığı 34 BB 1934 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yunus Çatal idaresindeki 59 TB 224 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, demir yığını haline dönüşen otomobillerde bulunan Yunus Çatal, Cemil Çetin, Sefa Çetin, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, ismi öğrenilemeyen bir kişi ise Silivri\'de özel bir hastaneye götürüldü. Yaralılardan durumu ağır olan Yunus Çatal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. 

Kazanın ardından bir süre kapanan Çerkezköy-Silivri karayolu otomobillerin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.

 

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