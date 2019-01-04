(Görüntülü) Cep telefonuna gelen linke tıkladı, bankadaki 30 bin liradan oldu

Emrah KIZIL- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da çiğköfteci Musa Ayşin (26), cep telefonuna gelen mesajdaki linke tıkladıktan sonra gördüğü bankasının sahte logosuna kanıp, şifresini girmesiyle 30 bin liralık hesabı sıfırlandı. Ayşin, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde çiğköftecilik yaparak ailesini geçindiren 2 çocuk babası Musa Ayşin\'in cep telefonuna Mayıs ayında \'Bankanız şimdiye kadar sizden almış olduğu 528 TL dosya masrafını iade etmektedir, iadeniz için giriş yapın\' yazılı kısa mesaj geldi. Mesajdaki linke tıklayan Ayşin, açılan sayfada yıllarca çalışıp bütün birikimini yatırdığı bankanın logosunu görünce hiç düşünmeden istenen müşteri numarası ve banka şifresini girdi. Şifreyi girdikten sonra sayfanın kapandığı gören Ayşin, aynı linke tıklayarak bir daha girmek istedi ama bir sonuç alamadı. Daha sonra hesap bilgilerini kontrol eden Ayşin, yıllarca biriktiği 30 bin lirasının çekildiğini fark etti. Dolandırıldığını anlayan Ayşin, bankayı arayıp başına gelenleri anlattı. \'BU TÜR MESAJLAR KİME GELİRSE GELSİN KESİNLİKLE İTİBAR ETMESİN\' Banka ile yaptığı görüşmede bir sonuç alamadığını anlatan Ayşin, \"Müşteri numaramı ve şifremi girdim. Daha sonra sayfaya giriş yapılmadı. Tekrar müşteri numaramı ve şifremi girdim. Yine giriş yapılmadı. Daha sonra işin içinde bir dolandırıcılık olduğunu hissettim. Sonra bankamın internet bankacılığı sayfasına girdim. Hesabımı açınca sıfırlanmış olduğunu gördüm. Hesabımda 30 bin TL vardı. 2 dakika içerisinde sıfırlandı. Sonra hemen bankayı aradım. Durumu anlattım. Hesabımın bloke edilmesini istedim. Daha sonra savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum. 7 ay oldu, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Bu işyerini de 15-20 bin liraya yakın borçlanarak açtım. Evliyim, çocuklarım var. Evime ekmek götürmek zorundayım. Bu tür mesajlar kime gelirse gelsin kesinlikle itibar etmesin. Hatta bakmasınlar hemen silsinler\" dedi. Ayşin, bankadan sonuç alamayınca savcılığa yaptığı suç duyurusu sonrası dolandırıcıların yakalanmasını istiyor.