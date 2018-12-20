(Görüntülü) 'Cep telefonu bağımlılığı 3 yaşına kadar düştü'

Tolga YANIK KONYA (DHA) Konya\'da Uzman Pedagog İshak Orhan, cep telefonu bağımlılığının 3 yaşına kadar düştüğünü söyledi. Orhan, 3 yaşında cep telefonu bağımlısı vakam vardı. Ailesini uyardım ve bu alışkanlığından vazgeçirdim. Çocuklar ellerine aldıkları telefonu bir daha bırakmıyor ve sadece bir şeye odaklanıyor. Çevresinden kopuk oluyor. Bence ergenlik çağına kadar bu tür teknolojik aletlerden uzak durulmalı. Bu bağımlılık, yapay otizme sebep oluyor dedi. Uzman Pedagog İshak Orhan, anne babaların erken yaşta çocukların eline cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi aletleri vererek çocukları kendi elleriyle zehirlediklerini söyledi. Orhan, şöyle konuştu Bu araçlar çok fazla çocuğa veriliyorsa, o çocuğu anne baba bizzat kendi eliyle zehirliyor. Çünkü bunlar direkt beyin hücrelerini öldürüyor. Ayrıca çocuklarımızın hayat boyunca sahip olacakları kişiliklerinin yüzde 60\'ı ilk 6 yılda oluşuyor. ilk 6 yılda bu çocuklara verilen cep telefonları, tablet ve bilgisayarlar bunların hayal dünyalarını kısıtlıyor, yaratıcı, eleştirel düşüncelerini öldürüyor. Çok yönlü odaklanabilmelerini öldürüyor. Çocuklarımız neredeyse yapay otistik duruma geliyorlar. \'BAŞARISIZ OLACAKLAR\' Cep telefonu kullanımının çocukları başarısızlığa iteceğini ifade eden Orhan, Örneğin; nasıl çocuğunu ismiyle çağırıyorsun seni duymuyor bile, bir şey söylemeye çalışıyorsun söylediğini algılayamıyor, anlamıyor. O kadar ciddi bir boyutu var bu tür araçların. Ama maalesef çocuğum sussun, ağlamasın diye çocukların ellerine bu tür aletleri veriyorlar. Bu çocuklar sonunda doyumsuz oluyorlar. Bu çocukların sonu kesinlikle başarısız olacaklardır. Kafaları çalışmayacaktır. Akıllarını kullanamayacaklardır. İş önce anne babaya okulda da öğretmenlerime düşüyor. Belli yaşlarda ellerine asla bu aletler verilmemeli dedi. ERGENLİK DÖNEMİNE KADAR VERİLMEMELİ Cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi aletlerin çocuğa ergenliğe kadar verilmemesi gerektiğini ifade eden Orhan, Onlar verdiğinizde çok güzel kullanır bu aletleri. Ondan sonra anne babalar övünüyorlar, benim çocuğum çok güzel bilgisayar kullanıyor, 3-4 yaşında ama nasıl tablet kullanıyor diye. Bu aslında yanlış bir anlayış. Çocuklarımızı geri zekâlı hale getirebilir. Bu tür aletler ergenliğe kadar bence verilmemeli. Ergenlikten sonrada günde bir saati geçerse çocukları bağımlı hale getirir. Bu ciddi bir bağımlılık, hastalıktır. diye konuştu. 3 YAŞINDA BİLE HASTAM VAR Sürekli telefonla oynayan 3 yaşında bir hastasının bile olduğunu belirten İshak Orhan, 3 yaşında bir çocuk geldi. Gözlerini sürekli kırpıyor, açamıyordu. Ailesine, \'Bu çocuğun eline cep telefonu mu verdiniz\' dedim. \'Evet\' dediler ve sonra o telefonu çocuğun elinden alınmasını istedim. Telefonu aldılar ve çocuk 1 ay kadar sonra gözlerini tam olarak açabiliyordu. Bu cep telefonu ve tabletler beyne hasar veriyor. Çocuklar o nedenle tek yöne odaklanıyor çok yönlü odaklanamıyorlar. Elbette 7 yaşından önce çok yönlü odaklanmaları zaten zor. Bizde bu aletleri çocuklara vererek onları radyasyona maruz bırakarak çocukların hiçbir şekilde hiçbir yere odaklanamamalarına sebep oluyoruz. Anne baba özellikle dikkat edecek. Yapay otizm dediğim bu. Çocuklar radyasyon nedeniyle tek yönlü olarak telefonlara yöneliyor, çevresiyle iletişim kurmuyorlar. diye konuştu.