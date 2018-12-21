(Görüntülü) CEO'lardan üniversite öğrencilerine mentorluk

İSTANBUL, (DHA)- İstinye Üniversitesi’nin başlatmış olduğu ‘Mentorun CEO Olsun’ programıyla üniversite öğrencilerine CEO’lar mentorluk yapacak. Program kapsamında üniversite öğrencileri alanlarında en üst seviyeye çıkmayı başarmış iş insanlarının tecrübelerinden yararlanma fırsatı yakalayacak. İstinye Üniversitesi’nde ‘Mentorun CEO Olsun’ programına dahil olan CEO’lar dönem içindeki programın işleyişini planlamak için bir araya geldi. Sağlık, siyaset, finans gibi farklı alanlarda uzman 50’yi aşkın CEO’nun bir araya geldiği lansmanda, öğrencilerin iş dünyasına mentorlerle birlikte hazırlanmasının önemi konuşuldu. “MENTORLERİN DENEYİMLERİNİ ÖĞRENECEKLER” Program hakkında bilgi veren İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Türkiye’de üniversite ve özel sektör işbirliği konuşulduğunu ancak bu konunun bir türlü istenilen seviyeye gelmediğini vurguladı. ‘Mentorun CEO Olsun’ programının bu durumun iyileşmesinde önemli rol oynayacağına ve Türkiye’ye örnek olacağına inandığını vurgulayan Bulu, öğrencilerin mentorlerin deneyimlerini öğreneceklerini ifade ederek, “Kendi alanında önde gelen lider isimleri üniversitemizdeki öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Bu öğrenciler o kişinin çalışma alanındaki bölümlerden oluyorlar. Bu öğrencilerimizle mentorler, dönem içerisinde bir araya geliyorlar. Öğrenciler mezun olduklarında, çalışma hayatlarında en tepeye geldiklerinde ulaşabilecekleri kişiyle öğrenciyken tanışıp onlara akıllarındaki soruları sorma fırsatı buluyorlar. Hem eğitimlerine hem de daha sonrasındaki kariyer gelişimlerine daha öğrenciyken başlamış oluyorlar. Mentorlerin yaşadığı deneyimleri öğrenerek kendilerini karşılaşacakları olaylara hazırlayabiliyorlar. Mentorler de bu işi bir sosyal sorumluluk projesi olarak görüyorlar. Yetiştirdiğiniz öğrenciler ‘bize göre iyi değil demesinler’ diye biz onları davet ettik. Bizzat buna katkıda bulunuyorlar. İleride ‘bu bizim istediğimiz öğrenci’ diyebilsinler diye sadece akademisyenlerin değil onların da elini taşın altına koymalarını istiyoruz” dedi. “PROBLEMLERİ ÇUKURLARA DÜŞE DÜŞE ANLADIM” Program kapsamında İstinye Üniversitesi İşletme Bölümü mentorleri arasında yer alan ve beyin avcısı olarak da bilinen KornFerry International Kurucu Ortağı Şerif Kaynar, “Ben hayatta bir sürü çukura düştüm ve o çukurlara düşe düşe problemlerin nerede olduğunu anladım, başarılı oldum” diyerek başarısının sırrını açıkladı. Gençlerin önünde de hayatları boyunca bir sürü çukur olacağını ifade eden Kaynar, “Ben onlara o çukurları en hafif atlatmaları için hayatlarının en erken safhasında mümkün olduğu kadar CEO’lara yakınlaşmalarını öneriyorum. O fırsatı da bizler sayesinde, değişik CEO’larla tanışarak, tecrübelerini paylaşarak onların kalkanlarını daha geniş yapacağız. Tango yapmak için kitap okumak değil, dans etmeniz gerekir. Hayatta da CEO’larla karşılaşmadan onların iyi ya da kötü taraflarını öğrenmeniz çok zor. Onun için yaşamak ve karşılıklı görüşmeler yapmak oldukça önemli” dedi. Kaynar, iyi bir yöneticide bulunması gereken özellikleri de şöyle özetledi: “Dünya vatandaşı olmalıdır. Değişik renkten, değişik dinden, değişik milletlerden insanları hem yönetebilmesi hem de onlar tarafından sevilmesi gerekir. Bunun için de herkesin aynı olmadığı ortamlarda yetişmesi lazım.” “ÇEKİNMEDEN, KORKULARIN ÜZERİNE GİDİLMELİ” Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Mentorü olan Cumhurbaşkanı Eski Danışmanı Cüneyd Zapsu ise, gençlerin hiçbir şeyden çekinmeden, korkularının üzerine gitmesi gerektiğini söyledi. Zapsu, “Beni tanıyanlar bir şeylerden çok fazla çekinmediğimi bilir. Ancak ilkokul zamanlarımda çekingen ve utangaç bir çocuktum. Lisede değiştim. Korkuların üzerine gidilmesi gerektiğini öğrendim. Neden korkuyorsan onun üzerine gideceksin. Bunu ilk başta rol olarak yapıyorsun ancak o role girebiliyorsun ve artık korkmuyorsun ve çekinmiyorsun. Zaten güven denilen olay da bu” diye konuştu. Öğrencilerle interaktif olarak tecrübelerini paylaşmanın kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayan Zapsu, “Ben 62 yaşındayım ve öğrencilerle aramda neredeyse 40 yıl fark var. 40 senenin en azından bir miktarını bir ilaç gibi onlara veriyor olabilmek çok güzel. Özellikle merak edip dinleyenler varsa bizlerin böyle şeyleri yapması lazım. Bu üniversitenin de bunu yapması bir öncülüktür” dedi. “DENEYİMLERİMİ GENÇLERE ANLATMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM” Capital Management Yönetim Kurulu Başkanı Cem Mengi de, program kapsamında Ekonomi Bölümü Mentoru olarak öğrencilerle deneyimlerini paylaşacak. Finans sektöründe 30 yılı devirdiğini ve 50’li yaşlarında kendisine ‘bütün deneyimlerimi gençlere aktaracağım’ diye söz verdiğini ifade eden Mengi, “Gençlerin bu tecrübeleri deneyimlemesi için elimden geleni yapacağım. İstinye Üniversitesinin böyle bir inisiyatifi kullandığını duyduğum zaman hiç tereddütsüz hemen kabul ettim. Finans dünyasında 30 yılımı bitirdim. Bu yıllar içerisinde birçok kriz de gördüm, farklı olaylar da yaşadım. Şimdi bunu genç kardeşlerime aktarmak istiyorum. Böyle programları gerek Avrupa gerek Amerika’daki üniversitelerde iş dünyasının önde gelen isimlerinin rehberliğinde yapıyorlar. Türkiye’de de İstinye Üniversitesi’nin böyle bir program başlatmasından mutlu oldum.Bu çok önemli. Ben de deneyim ve tecrübelerimi genç kardeşlerime anlatmaktan mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.