(Görüntülü) Cengiz ve Albayrak basın toplantısı düzenledi (1)

Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA) - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Odası\'nda bir basın toplantısı gerçekleştirdi.



Emre Akbaba transferi ve gündemdeki diğer olayları değerlendiren Cengiz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: \"Spontane bir olayın realizasyonunu görüyoruz. Hiç böyle bir basın toplantısı düşünmüyorduk. Yaratılan baskının, beklentinin de farkındayız. Taraftarın istediği bir futbolcunun ben de transfer olmasını istiyorum çünkü ben de bir taraftarım. Bizim bir taraftardan farkımız yok. Bizim tek farkımız onların adına belli bir sorumluluğu omuzlarımızda taşıyoruz. Biraz daha dikkatli olmak zorundayız. Taraftarımızın beklentisi açık. Takım yeterli derken ben her zaman en kötüyü baz aldım. Benim elimdeki futbolcular, elemanlar, çalışanlar bence dünyanın en değerli futbolcuları ve insanlarıdır. Her durumda yeter, her durumda çalışırız. Ama hiçbir zaman, hiçbir şey yeterli değil. Dünyada yaratılmış hiçbir kul yeterli değil. Barcelona, Manchester United, Galatasaray her zaman yetersizdir. Biz de maddi olanaklarımız ve FFP içinde ve Galatasaraylı kuşakların geleceğini düşünerek harcama yapmak durumundayız. Bu, asla ağlamak değildir. Allah kimseyi ağlatmasın. Biz sadece gerçekleri söyleriz. Taraftara, camiamıza ve rakiplere hep doğruyu söyleriz, arkadan dolanmayız.\"



\"BİZ KENDİ DOĞRULARIMIZDAN, KENDİ YANLIŞLARIMIZDAN SORUMLUYUZ\"



Galatasaray olarak her zaman rakibe ve kendine saygı sloganını benimsediklerini söyleyen Cengiz, \"Biz kendi doğrularımızdan, kendi yanlışlarımızdan sorumluyuz. Rakiplerimizin davranışlarını yorumlamak bizim haddimize değil. Biz özellikle Türkiye\'nin geçtiği bu zorlu günlerde ekonomik, coğrafi durumlardan ötürü sıkıntılar yaşarken spor alanında ek sıkıntılar, dertler, kavgalar yaratmak yanlısı değiliz. Buna araç ve alet olmayız. Geçici başarılar ve tatminler için camiaları birbirine düşürmeyiz. Bunla ilgili bir şeye tevessül ve tenezzül etmeyiz. Biz rakiplerimize hangi durumda olursa olsun çok saygılıyız. Geçen sezonki Göztepe maçında taraftarlarımız çok yoruldu ama biz Göztepe taraftarını da en iyi şekilde ağırlayacağız\" dedi.



\"EMRE AKBABA\'DA BİZİM GÖRDÜĞÜMÜZ DURUM AÇIKÇA BİR GALATASARAYLI DURUŞU\"



Emre Akbaba\'nın Galatasaraylılık duruşu sergilediğini söyleyen Mustafa Cengiz, \"Emre Akbaba\'da bizim gördüğümüz durum açıkça bir Galatasaraylı duruşu. Kendisine teşekkür ederiz. Profesyonel dünyada artık bu pek kalmadı. Paranın ve maddiyatın öne çıktığı bir süreçte Emre\'nin duruşundan ötürü teşekkür ediyoruz. Keza Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Çavuşoğlu ailesine de çok teşekkür ediyoruz. Gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz. İnşallah tamamen finalize olur. Çözümler bitmez, B planları bitmez, ihtiyaçlar bitmez\" ifadelerini kullandı.



\"EMRE AKBABA, TÜRKİYE\'NİN EN DEĞERLİ FUTBOLCULARINDAN BİRİ\"



\"Tatil nedir bilmiyoruz\" diyen Mustafa Cengiz, açıklamalarını şöyle sürdürdü: \"Bazen konuşamamak, kötü gün taraftarımızın tepkisi bizi tabii ki üzdü. Sert tepkiler oluştu. Biz ne taraftarımızı, ne camiamızı, ne de bize emanet edilen bedelleri harcamayız. Süreç hiç kolay değil. Hiçbir şey görüldüğü gibi değil. Biz elimizden geleni yaptık. Her şeyin hayırlısı olsun, gerek futbolcu, gerekse de her iki camia için. Deve bir akçe, deve bin akçe. Bir şeyin iktisatta mali değeri vardır. O değer oynaktır. Alanyaspor haklı olarak futbolcusunu en yüksek seviyede satmak istiyor. O noktaya gelmemizde de Nef ve sevgili Erden Timur\'un büyük katkısı oldu. Determinist açıdan da bakmak gerek. Bir şey olması gerekiyorsa olur. Su akar yolunu bulur deler. Bazen pahalı gelen şey size ucuza patlatmıştır, bazen ucuz görünen şey size pahalıya patlamıştır. Emre Akbaba, Türkiye\'nin en değerli futbolcularından biri. İnşallah sevgili Emre de bir sanat eseri gibi Galatasaray\'ın geleceğinde ışıldar\" yorumunu yaptı.



\"BONSERVİS 4 MİLYON EURO, ANLAŞMA 4 YILLIK\"



Emre Akbaba\'nın maliyeti ile ilgili konuşan Cengiz, Fenerbahçe\'nin yarışa girmesi ile ilgili olarak da, \"4 yıllık bir anlaşma olacak inşallah. 4 milyon Euro görünüyor. Bunun da önemli bir kısmı \'bulamadığımız\' sponsor tarafından karşılanacak. Fenerbahçe bizim çok değerli bir rakibimiz. Bizim ilişkimizi asla etkilemez. Biz onların resmi bir teklif vermediklerini biliyoruz. En azından resmiyete iştigal etmiş bir davranış yok. Bir takım söylemler var. Biz istedik ki Emre bize bedavaya gelsin. Biz isterdik ki Emre bizden hiç ücret almasın. Ama profesyonel dünyada harcamanız, gelir sağlamanız gerekiyor ve bu dinamik bir süreç. Bir şey olması gerekiyorsa oluyor. Pahalı mı? Nereden baktığınıza bağlı. Alanyaspor\'un istediği rakam Ankara\'da neredeyse bunun 2 katıydı. Düşük mü? Değil. İnşallah camia olarak bunu karşılayacağız ve bir sorun çıkmayacak\" ifadelerini kullandı.



\"TL ÜZERİNDEN ANLAŞMALAR YAPMA HAYALİMİZ VAR\"



Ülkenin içinde bulunduğu durumun geçici olduğunu söyleyen Mustafa Cengiz şu ifadeleri kullandı: \"Transfer 31\'inde biter, satış 31\'inden sonra devam eder. Biz her zaman ince eleyip sık dokuyoruz. Fatih Hocamız, Şükrü Hanedar, bütün kurullarımız çok çalışıyorlar. Bu bize güç veriyor. Biz bu badireleri atlatacağız. Bizim dinlenmemiz hiç önemli değil. Şurada sizle mutlu bir şeyler paylaşıyorsam bu benim için en büyük rahatlık. Şu da bilinsin ki çok ciddi olarak Galatasaray\'ın bizim yaptığımız temaslara ihtiyacı var. Galatasaray bizim her şeyimiz. Allah utandırmasın. TL üzerinden anlaşmalar yapma hayalimiz var. Ama bu bir süreç. Roma bir günde kurulmadı. TL\'de enflasyona dayalı bir sistemi uzun vadede oturtmak istiyoruz. Neredeyse en doğru yapılmış transfer Muğdat transferi gibi duruyor. Ülkemizin içinde bulunduğu durumlar geçici. Türkiye nüfusunun yaş ortalaması 29. Çok dinamik bir nüfusa sahibiz. Her şey yerli yerine oturacak. Türk parasıyla uzun vadede inşallah kontratları yapacağız. Carole 750 bin Euro\'ya gitti. Kendisine candan başarılar diliyoruz. Şu andaki açığımız 3 milyon 350 bin Euro. 31 Mayıs 2019\'a kadar bunu artı değer ile kapatamazsak 3 milyon Euro ceza öderiz. Diğer kulüpler ne k adar öder onu bilmiyorum. Ders çalışmamız gerekiyor. \'Becerikli\' bir yönetim olmaya çalışmalıyız ve \'becerikli\' bir yönetim olarak da futbolcu satmaya çalışmalıyız.\"



\"BORÇLARIN YÜZDE 70\'İNİ UZUN VADEYE VE TAMAMINI TÜRK LİRASINA ÇEVİRDİK\"



Hiçbir transfere sevinemediklerini söyleyen Mustafa Cengiz, \"Çok dinamik bir süreç transfer süreci. Biz hiçbir şeye sevinemiyoruz bile. Biz de şaşırıyoruz. İnşallah Ndiaye transferi de olur. Bazen konuştuklarımızın dünyanın öbür ucunda yansıması oluyor. Eskisi gibi kapalı devre, otarşik şeyler kalktı. İnşallah hayırlı olur. Taraftarlarımızdan desteğini yitirmemelerini istiyorum. Galatasaray kesinlikle bizlerin tek tek vereceği, belli kasa kolaylıkları, harcamalarla değil paylaşarak bölüşerek büyür. Galatasaray\'a sahip çıkın, biz elimizden geleni yaparız. Kombine ve biletler bitmek üzere. İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlardan ötürü kur yükselmesine rağmen doları yükseltmedik. Bir kapı kapanıyor, bir kapı açılıyor. UEFA gelirlerimizde artma olacak. Şartlar el verdiği ölçüde Galatasaray\'ı 1-1.5 yıl içinde mali açıdan pozitif bir durumda getireceğiz\" dedi.



Cengiz son olarak kulübün borçları ile ilgili olarak da, \"Bizim yaklaşık yüzde 70\'e yakın borcumuz kısa vadeli, yüzde 30\'u uzun vadeliydi. Biz bunu 15 gün önce tersine çevirdik. Borçları yapılandırdık. Ziraat Bankası, Denizbank\'a ve genel müdürlerine çok teşekkür ediyorum. 380 milyon TL\'lik bu dönemde yeniden yapılandırmaya gittik. Borçların yüzde 70\'ini uzun vadeye ve tamamını Türk Lirasına çevirdik\" değerlendirmesinde bulundu ve sözlerini noktaladı.



ALBAYRAK: \"BİR İNSAN \'BEN GALATASARAYLIYIM, FENERBAHÇELİYİM, BEŞİKTAŞLIYIM ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ\' DİYORSA BEN ONA FAZLA ISRARCI OLAMAM\"



Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise Emre Akbaba transferi ile ilgili olarak, \"Emre\'nin Galatasaraylı olması bu transferi çok etkiledi. Bir insan \'Ben Galatasaraylıyım, Fenerbahçeliyim, Beşiktaşlıyım çocukluğumdan beri\' diyorsa ben ona fazla ısrarcı olamam. Onun içinde o takımın ruhu var, onun heyecanını kırmak istemem. Onun içindeki aşkı zedelemek istemem. Kimseye laf yetiştirmek için söylemedim. Bir futbolcuyu her zaman bulabilirsiniz ama bir camiayı kırdığınız zaman onu düzeltemezsiniz. Şu anda gündemde Beşiktaşlı bir futbolcu yok. \"Dün akşam kendi kendime panikledim. Beyin kanaması geçirdiğimi düşündüm. Kendimi zor duşa attım. Telefondan artık kulaklarım yandı. Dün gece benim için bir kabustu. Ama bugün çok mutluyum. Allah\'ıma şükürler olsun. İyi bir iş çıkarttığımız için değil hesap ettiğimiz paranın daha da azına mal ettiğimiz için mutluyum. Bu gece inşallah erken yatarım\" dedi.



Albayrak kulübün içerisindeki birlik beraberlik ile ilgili olarak da, \"Biz ayrılmaz bir beraberliğe sahibiz. Hocamızla her zaman, 7/24 beraberiz. Gece çok stres olduğum için sabah erkenden başkanımı ve hocamı aradım. Geniş çaplı bir durum değerlendirmesi yaptık. Onun da meyvelerini aldık\" diyerek basın toplantısını sonlandırdı.