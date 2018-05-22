(Görüntülü )Cengiz Ünder'e "en iyi yabancı genç oyuncu" ödülü-2

Sezonun baş aktörü; genç Türk Esma ÇAKIR/Roma,(DHA) İtalya Serie A ekibi AS Roma\'da forma giyen Cengiz Ünder\'e, \"en iyi yabancı oyuncu\" ödülü verildi. İtalya Spor Yazarları Derneği\'nin (USSI) Roma şubesince 1989 yılından beri her yıl çeşitli kategorilerde dağıtılan ödül törenine spor dünyasından çok sayıda isim katıldı. Medipol Başakşehir\'den transfer olduktan sonra özellikle sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla öne çıkan Cengiz Ünder\'e verilen ödülün gerekçesini açıklayan sunucu, \"Cengiz bu yılın en önemli baş aktörlerinden biri oldu. Bu genç Türk, kulübün kendisi için ödediği büyük rakama değip değmeyeceği tartışmaları yaşanırken, gösterdiği kalite ve Şampiyonlar Ligi ile ligde attığı muhteşem gollerle eleştirileri boşa çıkarmayı başardı. Sahada çok mütevazi ve takım arkadaşlarıyla harika bir uyum içinde çalışıyor\" ifadesini kullandı. Etkinliğin en çok ilgi gören ismi olan Cengiz Ünder\'e ödülünü, tören için Barselona\'dan gelen FIFA menajeri Bayram Tutumlu ve Türkiye\'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli verdi. Ünder, \"İlk yılımda bu ödülü aldığım için mutluyum. Buraya iyi şeyler yapmaya geldim. Burada yapacak daha çok şeyim var. Umarım daha da başarılı bir sezon geçiririz gelecek yıl\" dedi. Teknik direktörü Eusebio Di Francesco\'nun kendisine çok güvendiği belirtilen Ünder, \"Özellikle ikinci dönemde kendimi daha çok göstermeye başladım. Golleri atmaya başladıktan sonra bana olan güveni daha da artmaya başladı. Ben de onun güvenini boşa çıkarmamaya çalışıyorum ve en azından çıkarmadığımı düşünüyorum\" diyerek güldü. Büyükelçi Esenli de, Cengiz\'in çok parlak bir oyuncu olduğunu dile getirirken, onunla gurur duyduklarını söyledi. TUTUMLU: \"CENGİZ EFSANESİ BÖYLE DOĞDU\" Cengiz Ünder\'in Roma\'ya transferinde kilit isim olan Bayram Tutumlu da, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ\'ın buraya gelerek, ödülü oyuncuya vermeyi çok istediğini ancak acil bir durumdan dolayı gelemediğini söyledi. Gümüşdağ\'ın Cengiz\'e özel bir sevgi beslediğini anlatan Tutumlu, \"Göksel Bey olmasaydı şu anda Cengiz burada olamazdı\" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: \"Manchester City ve Cengiz\'in menajerleri onu oraya götürmek istiyordu. Ben Manchester City\'i çok iyi tanırım. Roma\'da da çok iyi tanıdığım, çok iyi arkadaşım ve hiçbir iyiliği unutmayan Monchi beni aradı ve \'Biz bu oyuncuyu istiyoruz\" dedi. Ben de Manchester City\'nin onu istediğini, nasıl yapabileceğimizi sordum, \'Nasıl yaparsan yap, al, getir buraya\' dedi. Göksel\'i aradım ve ricamı ilettim. O da Manchester City\'nin masasından kalktı, Roma\'nın masasına oturdu ve Cengiz efsanesi doğdu.\" Tutumlu ayrıca, foto muhabirlere poz verdikleri sırada Cengiz Ünder\'in milli bir gurur olduğunu söylerken, genç oyuncuya da gülerek, \"Göksel, sana biraz kızgın\" dediği duyuldu. DI FRANCESCO: \"SAHİP OLMAK İSTEDİĞİM OYUNCU CENGİZ\'Dİ\" Roma\'nın teknik direktörü Eusebio Di Francesco ve Monchi\'ye de bu sezon gösterdikleri performans nedeniyle birer ödül verildi. Ödülünü alırken sunucunun, \"Sahip olmak istediğiniz bir futbolcu var mı?\" sorusuna Di Francesco, \"Zaten sahibim;Ünder. Yenilerini aramak yerine elinizdekinin kıymetini bilmelisiniz ve onları elinizde tutmaya, daha iyi olmalarını sağlamaya, takımına ve Roma şehrine ait olduğunu hissettirmeye çalışmalısınız ki, burada bir tutku var\" ifadesini kullandı.