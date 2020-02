(Görüntülü) Çeltik üreticisini düşen alım fiyatı üzdü

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- TÜRKİYE\'nin yüzde 51 çeltik (pirinç) ihtiyacını karşılayan Edirne\'de ürünlerini hasat eden üreticiler, kilosu 3 liradan başlayan alım fiyatının 2 liraya düşmesinin üzüntüsünü yaşıyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, \"Çeltikteki bu sıkıntının bir an önce giderilmesi gerekiyor. Çeltikte yüzde 40-50\'ye varan fiyat düşüşü var. Bu da bizi rahatsız etmektedir. Bu durum önümüzdeki yıl, çeltik üretimini sıkıntıya sokacak\" dedi. Edirne\'de yaklaşık bir ay önce başlayan çeltik hasadı tarlalarda devam ederken, alım fiyatlarının düşüşe geçmesi üreticileri endişelendiriyor. Geçen yıla oranda mahsullerin iyi olmasına sevinin üreticiler, kilosu 3 liradan başlayan alım fiyatları bugünlerde 2 liraya kadar düşmesiyle buruk hasat yapıyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, çeltikte yüzde 50 fiyat düşüşü olduğunu belirterek, şunları söyledi: \"Çeltik hasadı 25 gündür bölgemizde devam ediyor. Bununla birlikte sıkıntılarımız arttı. Çeltik hasadı başladığı gün alımlar, 2.80 ve 3 liradan başladı. Ama bugünlerde alımlar, 2 liraya kadar düştü. Şu an çiftçi malını satacak alıcı da bulamıyor. Çeltikteki bu sıkıntının bir an önce giderilmesi gerekiyor. Bu anlamda hükümetin de aldığı yüzde 10 tedbirler var. Ama bizimki ne yüzde 10, ne de yüzde 30 çeltikte yüzde 40-50\'ye varan fiyat düşüşü var. Bu da bizi rahatsız etmektedir. Bu durum önümüzdeki yıl çeltik üretimini sıkıntıya sokacak. Çünkü masraflar arttı. Geçen yıl 80 kuruş olan gübre şu an 2 lira. Geçen yıl 4 lira olan mazot şu an 6.5 lira. Girdilerimiz hızla artmakta ve ama ne yazık ki, mahsul fiyatları düşmektedir. Çeltik masraflı bir bitkidir, 120 gün içinde çıkan bir bitkidir. Bu yıl ot mücadelesi biraz sıkıntılı geçti. Artık bazı otlar bağışıklık kazandı. Bu anlamda çiftçinin masrafları da arttı. Ama ne yazık ki, piyasada alıcı bulamıyoruz. Sebebi nedir onu da bilmiyoruz, hükümetin piyasalara girmesi ve bu sıkıntıyı gidermesi gerekiyor, Toprak Mahsulleri Ofisi\'nin girmesi gerekiyor. Biz de bunu bekliyoruz ama bugüne kadar bir gelişme olmadı. Çiftçi borçlarını ödemesi için çeltiğini satması gerekiyor. Ama piyasaların böyle gitmesi çok büyük bir sıkıntı oluşturuyor.\" \'ÇELTİK EKİMİ AZALIR\' Kırklareli\'nin Babaeski İlçe Ziraat Odası Başkanı Şahin Arslan, fiyatların düşük olmasından dolayı önümüzdeki yıl çiftçinin çeltik ekimi yapamayacağını ifade etti. Arslan, \"Bu yıl çeltikte mahsul iyi verim verdi. Güzel fiyatlardan alım yaparak sezona iyi başladık. Son günlerde fiyat 2 liraya kadar geriledi. Gerilemenin dışında arz-talep dengesi olmadı. Tüccar parayı 2 ay sonra ödemek istiyor ya da 2 liradan çeltiği almak istiyor. İki liradan bu çeltik değerlendirildiğinde girdi maliyetlerini karşılama noktasında üretimdeki sıkıntılardan dolayı para kazanma şansını ben göremiyorum. Çeltikte zarar eden üyelerimize destekleme yönünde taleplerimiz olacak. Trakya çeltikte önemli bir paya sahip yaklaşık yüzde 55 üretimi sağlıyor. Önlem alınmazsa çeltik ekim alanların da düşüklük olacak. Çeltik üreticisine hep birlikte sahip çıkmalıyız\" dedi. \'TÜCCAR İSTEDİĞİ GİBİ OYNUYOR\' Edirne\'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Aslıhan köyünde çeltik üretimi yapan Hüseyin Tekin, bu yıl zarar ettiklerini belirterek, \"Bu fiyatlarla kar edeceğimizi düşünmüyoruz. Fiyatlar düşük olmasından ziyade şu an tüccarlar alımı durdurdu. Onlar da yarın ne olacağını bilmiyor. Bunun için tüccar bulup ürünümüzü satmak zor. Bizim en büyük sorunumuz Toprak Mahsulleri Ofisi\'nin (TMO) fiyat açıklamaması. Bizim ürünlerimizi almaması. TMO alım yapmadığı sürece tüccar bizimle istediği gibi oynuyor\" dedi. Çeltik üreticisi Mehmet Kenan, ürünlerini alan olmadığını belirterek, \"Çeltik alan yok, alan olmadıktan sonra işimiz zor. Çeltik elimizde kaldı. Geçtiğimiz yıllarda TMO çeltik verirdik. Şimdi ofis de tüccar da çeltik almıyor. Çeltik elimizde kaldı. Borçlarımızda var. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. TMO\'nun bir an önce alım yapmaya başlaması gerek. Yoksa sonumuz ne olur Allah bilir\" dedi.