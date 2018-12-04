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(Görüntülü) Çelikhan'da, çim hokeyine ilgi

Selim SONKAYA-ADIYAMAN(DHA) ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, çim hokeye ilgi artıyor

04 Aralık 2018 18:18

Selim SONKAYA-ADIYAMAN(DHA) ADIYAMAN\'ın Çelikhan ilçesinde, çim hokeye ilgi artıyor. \'Sporla Hayata Bağlan\' projesi kapsamında Şehit Şeyho Şişman Anadolu Lisesi\'nde çim hokeyi, tenis, badminton ve okçuluk branşlarında eğitim görmeye başladı. Proje koordinatörü Nedim Elmas, öğrencilerin özellikle çim hokeyini çok sevdiğini söyledi. Amaçlarının sporla iç içe bir gençlik yetiştirmek olduğunu anlatan Elmas, Antrenörlerimizle beraber çocuklarımızı internetten kurtarıp spor ortamına çekiyoruz. Bunların yeteneklerini keşfetmeyi amaçlıyoruz dedi.

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