(Görüntülü) Çelikhan'a yılın ilk karı düştü

Selim SONKAYA-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman\'ın Çelikhan ilçesine yılın ilk karı yağdı, ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. İlçede dün gece etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığı merkezde 10 santimetreyi bulurken yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye kadar ulaştı. Hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı en çok öğrencileri sevindirdi. Öğrenciler okul bahçesinde kartopu oynayarak doyasıya eğlendiler. Kar yağışını gören vatandaşlar cep telefonu ve kameraları ile öz çekim yaptılar. Çelikhan Kaymakamı Abdullah Demirdağ, kar yağışının şimdilik trafiğe etkisi olmadığını ifade ederek, Çelikhan-Adıyaman ve Çelikhan-Malatya karayolu ile köy yollarında bir aksaklık yok. Yağışın artamsı durumunda İlçe Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri hazır olarak bekliyor. Biz sürücülerin yanlarına zincir ve takoz bulundurmalarını istiyoruz dedi. Adıyaman bölgesinde aşırı ve kuvvetli yağış ile fırtına şeklinde esecek rüzgarın oluşturacağı olumsuzluklara sel, su baskını, heyelan, yıldırım, soba zehirlenmeleri, çatı uçması, v.b. karşı vatandaşların dikkatli olması, hususunda vatandaşları uyaran AFAD yetkilileri kar yağışın hafta sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.